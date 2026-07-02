"النصر هو الكاسب في هذه القضية" .. مسلي آل معمر يرد بالأدلة على جدل النزاع الطويل مع عبد الرزاق حمد الله!

رفض مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السابق، أن تمر تصريحات حول الخلاف القديم بين ناديه ولاعبه السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، دون أن يتدخل من أجل تصحيح الأمور.

حمدالله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022" قبل أن يستكمل رحلته في الملاعب السعودية ويرتدي قميص الهلال فترة قصيرة واستقر قليلًا مع الشباب، قبل أن يعلن قبل أيام انتقاله بشكل رسمي إلى محطته الخامسة في المملكة وهي نادي التعاون.

المحامي عبد اللطيف عبد الله، كان قد نشر تغريدة سرد خلالها تاريخ النزاع الطويل بين النصر وحمد الله، مع وضع تفسيرات حول مسؤولية النادي في النهاية عن فسخ العقد، مما دفع "آل معمر" لإعادة نشر التغريدة وتوضيح الأمور، خصوصًا أنها كانت خلال فترة ولايته السابقة للعالمي.