النصر يحسم مستقبل جورج جيسوس.. والمدرب يؤكد: لم أملك رفاهية المنافسين وحققت هذا الإنجاز!

أما البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، فدافع عن عمله بالإضافة إلى المجهود الذي يقدّمه نجومه؛ وذلك في أعقاب الأداء غير الجيد ضد الشباب - رغم الفوز -، والخسارة قبلها (1-3) أمام القادسية.

جيسوس قال عن ذلك، في المؤتمر الصحفي بعد ديربي الشباب: "ما هي السلبية في النصر؟ الخسارة أمام القادسية؟.. هذا أمر طبيعي؛ فنحن لم ننهزم إلا مرة واحدة في 21 مباراة".

وتساءل جيسوس؛ ما إذا كان سيتم تقييم موسم الفريق النصراوي بالكامل، بسبب هزيمة وحيدة ضد القادسية.

وشدد المدير الفني البرتغالي على أنه حقق إنجازًا مع النصر؛ حيث لم يسبق للعالمي أن خسر مرة واحدة فقط خلال 21 مباراة متتالية، على حد قوله.



