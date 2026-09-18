بسبب واقعة لاعبة النصر: اتهامات قوية ضد "الانضباط".. وفتح ملف روبن نيفيش ورياض محرز من جديد!

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت إيقاف مُباركه محمد، لاعبة فريق سيدات النصر؛ لمدة مباراة واحدة فقط، مع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال سعودي.

سبب القرار؛ هو ما اعتبرته "الانضباط" إساءة من مُباركه، ضد اللجان القضائية الرياضية في المملكة العربية السعودية.

إذًا.. ماذا حدث أساسًا؟!

القصة بدأت يوم 15 سبتمبر 2026؛ عندما علقت مُباركه على خبر بشأن إيقاف زميلتها في النصر نسرين بهلولي، لمدة مباراتين.

بهلولي تعرضت للإيقاف من قِبل لجنة الانضباط؛ بحجة قيامها بـ"تصرفات عدوانية" ضد إحدى لاعبات الهلال، خلال نهائي كأس السوبر السعودي.

وفازت سيدات النصر (4-1) على الفريق الهلالي، يوم 5 سبتمبر 2026، في نهائي كأس السوبر السعودي؛ ليحتفظن باللقب للعام الثاني تواليًا.

المهم.. تعليق مُباركه على خبر إيقاف زميلتها، جاء بوضع "وجه ضاحك" عبر حسابها بمنصة "إكس"؛ كنوع من السخرية ضد القرار.

هذا الأمر اعتبرته "الانضباط"، بمثابة الإساءة للجان القضائية الرياضية في السعودية؛ لتقرر إيقاف مُباركه لمدة مباراة، مع غرامة الـ20 ألف ريال سعودي.