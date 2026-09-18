هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

بسبب واقعة لاعبة النصر: اتهامات قوية ضد "الانضباط".. وفتح ملف روبن نيفيش ورياض محرز من جديد!

النصر
النصر
الهلال
الأهلي
روبن نيفيز
رياض محرز
ميريح ديميرال
دوري روشن السعودي
الدوري السعودي الممتاز للسيدات

ماذا حدث؟!..

يبدو أن الصراع التاريخي بين عملاقي الرياض الهلال والنصر، لن يتوقف أبدًا؛ حتى ولو كانت القرارات الصادرة من اللجان الرسمية المسؤولة، تتعلق بفئة السيدات أو رياضات أخرى.

وبالفعل.. هذا ما حدث مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بعد عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد إحدى لاعبات فريق سيدات النصر الأول لكرة القدم.

  • تفاصيل أزمة لاعبة نادي النصر

    لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت إيقاف مُباركه محمد، لاعبة فريق سيدات النصر؛ لمدة مباراة واحدة فقط، مع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال سعودي.

    سبب القرار؛ هو ما اعتبرته "الانضباط" إساءة من مُباركه، ضد اللجان القضائية الرياضية في المملكة العربية السعودية.

    إذًا.. ماذا حدث أساسًا؟!

    القصة بدأت يوم 15 سبتمبر 2026؛ عندما علقت مُباركه على خبر بشأن إيقاف زميلتها في النصر نسرين بهلولي، لمدة مباراتين.

    بهلولي تعرضت للإيقاف من قِبل لجنة الانضباط؛ بحجة قيامها بـ"تصرفات عدوانية" ضد إحدى لاعبات الهلال، خلال نهائي كأس السوبر السعودي.

    وفازت سيدات النصر (4-1) على الفريق الهلالي، يوم 5 سبتمبر 2026، في نهائي كأس السوبر السعودي؛ ليحتفظن باللقب للعام الثاني تواليًا.

    المهم.. تعليق مُباركه على خبر إيقاف زميلتها، جاء بوضع "وجه ضاحك" عبر حسابها بمنصة "إكس"؛ كنوع من السخرية ضد القرار.

    هذا الأمر اعتبرته "الانضباط"، بمثابة الإساءة للجان القضائية الرياضية في السعودية؛ لتقرر إيقاف مُباركه لمدة مباراة، مع غرامة الـ20 ألف ريال سعودي.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    غضب نصراوي.. "أين عقوبة روبن نيفيش؟!"

    ومن ناحيتهم.. فتح النصراويون النار على لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بعد قرار إيقاف وتغريم مُباركه محمد، لاعبة فريق السيدات.

    القانوني الرياضي خالد الشعلان المقرب من النصر، طالب بـ"معاقبة" النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال؛ على غرار القرار الصادر ضد مُباركه، في الساعات الماضية.

    المطالبة بمعاقبة نيفيش، تأتي بسبب تصريحاته التي وصفها البعض بـ"التجاوز للحدود الدينية"؛ عندما شدد على ضرورة عدم ذهاب البعض للصلاة، بعد الهتافات ضده في مباراة الهلال والتعاون.

    الهلال فاز (6-0) ضد نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وذلك في مباراة شهدت هتافات جماهير "سكري القصيم" باسم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا - صديق نيفيش المقرب -، لاستفزاز نجم الهلال.

    تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

    وعن ذلك كتب الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "ننتظر قرار لجنة الانضباط ضد نيفيش؛ فإذا بها تعاقب لاعبة النصر".

    وأضاف الشعلان، في حديثه عن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم: "تغيب مبادئ القانون عنها.. ويحكمها الضعف والقصور".

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إعادة فتح ملف روبن نيفيش ورياض محرز مجددًا!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. القانوني الرياضي خالد الشعلان أعاد فتح ملف قديم؛ للإشارة إلى تضارب قرارت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من وجهة نظره.

    ولفت الشعلان إلى أن البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بالإضافة إلى المدافع التركي للنادي الأهلي ميريح ديميرال، وزميله الجزائري السابق رياض محرز؛ سخروا من قرارات التحكيم في إحدى مباريات النصر، الموسم الرياضي الماضي.

    وأوضح الشعلان أن هذا الثلاثي، وضعوا "وجوهًا ضاحكة" وقتها، ولم يتعرضوا لأي عقوبة انضباطية؛ بينما لاعبة النصر مُباركه محمد عندما فعلت ذلك، تم إيقافها مباراة وتغريمها ماليًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • حالة واحدة لـ"احترام" قرار معاقبة لاعبة النصر!

    أما الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل شدد على أنه سيحترم قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعبة النصر مُباركه محمد، في حالة واحدة فقط.

    هذه الحالة التي تحدث عنها المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ هي أن تصدر لجنة الانضباط قرارات ضد لاعبي الأندية المنافسة، الذين خرجوا بتصريحات تُشكك في مسابقة دوري روشن السعودي عبر الناقل الرسمي.

    وعن ذلك يقول المريسل؛ بالحرف: "إذا حدث ذلك.. سأقف احترامًا للجنة الانضباط، بعد قرارها بمعاقبة مُباركه".