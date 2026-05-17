"لم يحترم النصر وجماهير" .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2

انتهت مساعي رونالدو للفوز بأول لقب كبير له مع النصر بخيبة أمل مريرة مساء السبت، حيث تعرض العملاق السعودي لمفاجأة على أرضه على يد الفريق الياباني جامبا أوساكا.

كانت الأجواء مهيأة لليلة تاريخية في ملعب «الأول»، حيث كان النصر يتطلع إلى أن يصبح أول نادٍ سعودي يرفع كأس دوري أبطال آسيا للمرة الثانية. ومع ذلك، على الرغم من كونه المرشح الأوفر حظاً، تمزق السيناريو عندما كان هدف دنيز هوميت الحاسم في الدقيقة 29 كافياً لتأمين فوز صعب بنتيجة 1-0 لجامبا أوساكا، تاركاً العالمي خالي الوفاض على الساحة القارية.

وبدا الدون محبطاً طوال المباراة بعد أن أهدر عدة فرص. وبعد صافرة النهاية، لم ينتظر رونالدو لتقديم التهاني أو المشاركة في الإجراءات الشكلية. وبدلاً من ذلك، ابتعد عن زملائه في النصر وتوجه نحو النفق، رافضاً الظهور مرة أخرى بينما قاد المدرب جورج جيسوس بقية الفريق إلى المنصة لتسلم الميداليات الفضية.