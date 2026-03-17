5 أيام للحياة أو الموت: بشعار "معًا لمحو دموع كريستيانو رونالدو وذكرى علي البليهي".. سيناريو تاريخي ينتظر النصر في "الأول بارك"

بين صخب المدرجات التي لم تهدأ لسنوات، ودموع الانكسارات التي تحوّلت اليوم إلى بريق أمل لا يخطئه الكفيف؛ يقف نادي النصر على أعتاب لحظة تاريخية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. النصر الذي لم يتوّج بأي بطولة كبيرة منذ سنوات؛ أصبح مرشحًا قويًا للتتويج بلقبين في الموسم الرياضي الحالي، على أرضه ووسط ميدان في "الأول بارك".

وانتفض الفريق النصراوي بقوة في 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ وبكوكبة من الأسماء العالمية الكبيرة، على رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وساديو ماني وكينجسلي كومان ومارسيلو بروزوفيتش.

لكن.. يجب على النصر العمل بقوة، في الأسابيع القليلة المتبقية؛ لحصد ثمار الجهد والتعب الذي تم بذله طوال الموسم، وعدم عيش كابوس كروي جديد.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض في السطور القادمة؛ أبرز ملامح السيناريو التاريخي الذي ينتظر نادي النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي..