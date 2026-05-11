ليس فشلًا مع النصر وإنما عادة.. كريستيانو رونالدو يحتاج إلى "فترة حضانة" للتتويج بلقب الدوري!

ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتحدث الآن عن مسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مسابقات الدوري المحلي، مع أنديته المختلفة.

رونالدو بدأ مسيرته مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي؛ قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي صيف 2023، ثم العملاق الإسباني ريال مدريد في 2009.

وبعد 9 سنواتٍ مع الريال؛ انتقل الأسطورة البرتغالية إلى نادي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في رحلة قصيرة، ثم منه إلى عملاق الرياض النصر.

هُنا.. سنركز على محطتين مهمتين في مسيرة رونالدو؛ وهما مانشستر يونايتد وريال مدريد، وذلك على النحو التالي:

* مانشستر يونايتد:

كما ذكرنا.. انضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2003؛ حيث فشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لـ3 مواسم متتالية، قبل أن يعتلي المنصة في عامه الرابع.

2003-2004: المركز الثالث.

2004-2005: المركز الثالث.

2005-2006: المركز الثاني.

ومن ثم جاء موسم 2006-2007؛ والذي تحصل فيه رونالدو على لقب الدوري أخيرًا مع مانشستر يونايتد برصيد 89 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي تشيلسي "الوصيف" وقتها.

* ريال مدريد:

صيف 2009.. قرر رونالدو إنهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد، والانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؛ الذي لم يستطع التتويج بلقب الدوري المحلي معه، إلا في موسمه الثالث.

نعم.. رونالدو عجز عن كسر هيمنه العملاق الكتالوني برشلونة، سواء في موسم 2009-2010 أو في 2010-2011؛ قبل أن يفعل ذلك في عامه الرياضي الثالث. بقميص الميرينجي.

وقاد الأسطورة البرتغالية الفريق المدريدي؛ للتتويج بلقب الدوري الإسباني 2011-2012، وبرقم قياسي من النقاط "100".

ملحوظة.. برشلونة عادل الرقم القياسي من النقاط، في موسم 2012-2013؛ عندما حقق لقب الدوري بـ100 نقطة، تحت قيادة الراحل تيتو فيلانوفا.