Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Cristiano Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ليس فشلًا مع النصر وإنما عادة.. كريستيانو رونالدو يحتاج إلى "فترة حضانة" للتتويج بلقب الدوري!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
برشلونة
الهلال
الاتحاد
الأهلي
تشيلسي

لقب الدوري لا يتحقق بسهولة مع كريستيانو رونالدو..

في عالم كرة القدم، ارتبط اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بمنصات التتويج دائمًا؛ لكن خلف بريق الكؤوس المرفوعة يختبئ سيناريو مُتكرر، بات يفرض نفسه كظاهرة رقمية.

نعم.. رونالدو الذي اعتاد كتابة التاريخ، يبدو أنه يحتاج دومًا إلى "فترة حضانة" تكتيكية وزمنية؛ قبل أن يطوع لقب الدوري، في محطاته الجديدة.

هذا الأمر استمر مع رونالدو، في المملكة العربية السعودية؛ حيث اعتبر الكثيرون أن عدم تتويجه بلقب دوري روشن للمحترفين "3 سنوات"، فشلًا كبيرًا في مسيرته.

إلا أن الواقع يقول غير ذلك تمامًا؛ وهو ما سنحاوله أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر وكريستيانو رونالدو.. لم يدمر أحدهما الآخر!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، انضم إلى عملاق الرياض النصر، في يناير من عام 2023؛ ليُحقق المراكز التالية بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال المواسم الثلاث الماضية:

    * 2022-2023: المركز الثاني.

    * 2023-2024: المركز الثاني.

    * 2024-2025: المركز الثالث.

    هُنا.. بدأت الأصوات تتعالى؛ حيث قال البعض إن صفقة رونالدو دمرت النصر، بينما ردد آخرون أن العالمي هو من شوه مسيرة الأسطورة البرتغالية في نهايتها.

    لكن إذا نظرنا إلى الواقع، وبعيدًا عن عاطفة "محبي أو كارهي" كريستيانو، سنجد أن لا النصر تدمر من صفقة الأسطورة البرتغالية، ولا العالمي شوه صورة اللاعب نفسه؛ وذلك للآتي:

    * أولًا: النصر لم يحقق لقب الدوري منذ 2019 أساسًا؛ أي قبل قدوم رونالدو بـ3 أو 4 سنوات.

    * ثانيًا: رونالدو نفسه احتاج إلى فترة؛ قبل التتويج بلقب الدوري مع مختلف أنديته تقريبًا.

    • إعلان
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    كريستيانو رونالدو.. "فترة حضانة" قبل التتويج بلقب الدوري

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتحدث الآن عن مسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مسابقات الدوري المحلي، مع أنديته المختلفة.

    رونالدو بدأ مسيرته مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي؛ قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي صيف 2023، ثم العملاق الإسباني ريال مدريد في 2009.

    وبعد 9 سنواتٍ مع الريال؛ انتقل الأسطورة البرتغالية إلى نادي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في رحلة قصيرة، ثم منه إلى عملاق الرياض النصر.

    هُنا.. سنركز على محطتين مهمتين في مسيرة رونالدو؛ وهما مانشستر يونايتد وريال مدريد، وذلك على النحو التالي:

    * مانشستر يونايتد:

    كما ذكرنا.. انضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2003؛ حيث فشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لـ3 مواسم متتالية، قبل أن يعتلي المنصة في عامه الرابع.

    2003-2004: المركز الثالث.

    2004-2005: المركز الثالث.

    2005-2006: المركز الثاني.

    ومن ثم جاء موسم 2006-2007؛ والذي تحصل فيه رونالدو على لقب الدوري أخيرًا مع مانشستر يونايتد برصيد 89 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي تشيلسي "الوصيف" وقتها.

    * ريال مدريد:

    صيف 2009.. قرر رونالدو إنهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد، والانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؛ الذي لم يستطع التتويج بلقب الدوري المحلي معه، إلا في موسمه الثالث.

    نعم.. رونالدو عجز عن كسر هيمنه العملاق الكتالوني برشلونة، سواء في موسم 2009-2010 أو في 2010-2011؛ قبل أن يفعل ذلك في عامه الرياضي الثالث. بقميص الميرينجي.

    وقاد الأسطورة البرتغالية الفريق المدريدي؛ للتتويج بلقب الدوري الإسباني 2011-2012، وبرقم قياسي من النقاط "100".

    ملحوظة.. برشلونة عادل الرقم القياسي من النقاط، في موسم 2012-2013؛ عندما حقق لقب الدوري بـ100 نقطة، تحت قيادة الراحل تيتو فيلانوفا.

  • cristiano ronaldo juventus(C)Getty images

    يوفنتوس.. الاستثناء في مسيرة كريستيانو رونالدو مع لقب الدوري

    الاستثناء الذي حدث في مسيرة الأسطورة البرتغالية؛ جاء في رحلته مع العملاق الإيطالي يوفنتوس، والذي مثّله في الفترة من 2018 إلى 2021.

    وقتها.. انضم رونالدو إلى يوفنتوس، الذي كان يسيطر على البطولة المحلية في إيطاليا وقتها؛ وهو الأمر الذي تواصل معه، على النحو التالي:

    * موسم 2018-2019: التتويج بلقب الدوري.

    * موسم 2019-2020: التتويج بلقب الدوري.

    إلا أن الأمور تغيّرت تمامًا، في موسم الأسطورة البرتغالية الأخير مع السيدة العجوز؛ حيث احتل الفريق "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري، بعد كل من "إنتر، ميلان وأتالانتا".

    أي أن الفترة الوحيدة التي لم يكن رونالدو، يحتاج فيها إلى "فترة حضانة" لتحقيق لقب الدوري، خلال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ كانت بقميص فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم.

    ملحوظة.. رونالدو لم يتوج بلقب الدوري؛ في بدايات مسيرته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخلال الفترة القصيرة الثانية مع مانشستر يونايتد.

  • Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    دوري روشن السعودي.. كريستيانو رونالدو قد يكسر اللعنة أخيرًا

    ما أردنا قوله من كل ما سبق؛ هو أن ما حدث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى عملاق الرياض النصر، ليس بأمر غريب.

    واصطدم رونالدو مع كل فريق ارتدى قميصه - باستثناء يوفنتوس الإيطالي -، بمشاريع رياضية أقوى في الدوري المحلي؛ وهو ما جعله يتأخر عن التتويج باللقب المحلي، مع ناديه.

    ومثلما ذكرنا.. توج رونالدو بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الرابع مع مانشستر يونايتد؛ ثم تحصل على البطولة المحلية في إسبانيا، خلال عامه الرياضي الثالث مع نادي ريال مدريد.

    ومع نادي النصر؛ ها هو الأسطورة البرتغالية قد يحقق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في موسمه الثالث أو الرابع.

    نعم.. البعض قد يقول إن رونالدو، وصل إلى النصر في منتصف موسم 2022-2023؛ لذا الحكم المنطقي عليه، كان بداية من 2023-2024.

    ومهما كان الحكم على رونالدو مع النصر، من موسم 2022-2023 أو 2023-2024؛ فهو قد يكسر لعنة عدم التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين أخيرًا، في العام الرياضي الحالي.

    ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، برصيد 82 نقطة؛ وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أقل.

    وإذا فاز النصر على الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة 32 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي؛ فإنه سيتوج باللقب رسميًا، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو.