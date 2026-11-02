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Abdullah Al-Hamdan Sadio Mane Nassr (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

فوز مثالي شوّهته "النعومة الكروية": النصر يواصل إحراج كريستيانو رونالدو.. ومباراة باختاكور بداية انطلاق "يامال السعودية"!

فقرات ومقالات
النصر
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
ساديو ماني
عبد الله الحمدان
أنجي بوستيكوجلو
النصر تحت 21
باختاكور ضد النصر
باختاكور
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة

النصر يضرب بقوة آسيويًا..

مهما تم التشكيك في عملاق الرياض النصر؛ فلا يمكن استبعاد هذا الفريق الكبير من حسابات التتويج بأي بطولة يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. هذا ما أثبته النصر وبشكل قوي للغاية؛ وذلك خلال مواجهة مضيفه نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

النصر فاز (6-2) ضد باختاكور؛ في واحدة من أجمل مباريات كتيبة المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي تولى منصبه في صيف 2026.

وجاءت سداسية الفريق النصراوي، في الشباك الأوزبكية؛ بواسطة كل من "عبدالله الحمدان، جواو فيليكس (هدفين)، عبدالإله العمري، عبدالرحمن غريب وأنجيلو جابرييل"، في الدقائق 15 و17 و32 و53 و62 و79 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته السادسة من 3 مباريات - مع لقاء مؤجل -، في "المركز الرابع" بشكلٍ مؤقت؛ بينما تجمد باختاكور عند النقطة الثانية، في "الترتيب الرابع عشر" لمنطقة الغرب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر الكبير على باختاكور..

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    عندما واصل النصر إحراج كريستيانو رونالدو!

    واصل عملاق الرياض النصر "هوايته المفضلة"، في غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    نعم.. النصر فاز مرة أخرى بدون رونالدو؛ استكمالًا لما حدث في الموسم الماضي، وبداية العام الرياضي الحالي 2026-2027.

    آخر انتصارات العالمي دون رونالدو؛ جاءت ضد مضيفه نادي باختاكور الأوزبكي (6-2)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * نتائج النصر دون رونالدو منذ الموسم الماضي:

    - مباريات: 15.

    - فوز: 15.

    - تعادل: 0.

    - خسارة: 0.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 4.

    ويتضح من كل ذلك؛ أن الفريق النصراوي لا يتأثر أبدًا بغياب رونالدو، بل يزداد قوة هجومية وصلابة دفاعية دونه بصفةٍ عامة.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مباراة باختاكور أظهرت لنا "وجهين" للنصر

    بعيدًا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ فقد أظهرت لنا مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي باختاكور الأوزبكي، "وجهين" لكتيبة المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

    الوجهان اللذان نقصدهما عن "نصر بوستيكوجلو"، بعد مواجهة باختاكور عصر اليوم الإثنين؛ هما:

    * أولًا: وجه هجومي مرعب.

    * ثانيًا: وجه دفاعي ضعيف.

    وبخصوص النقطة الأولى عزيزي القارئ؛ فنحن شاهدنا حيوية كبيرة في هجوم الفريق النصراوي ضد باختاكور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    هذه الحيوية الهجومية؛ كانت بقيادة النجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي واصل تألقه بهدفين وتمريرتين حاسمتين.

    وكذلك.. واصل النجم السنغالي ساديو ماني تقديم وجهه الجديد مع الفريق النصراوي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ والمتمثّل في كونه صانع ألعاب من الطراز العالمي، بعيدًا عن المهارات الفردية أو تسجيل الأهداف.

    أما الجانب الدفاعي السيئ؛ فهو يحتاج إلى تدخل من بوستيكوجلو، على النحو التالي:

    - إيجاد حل للفراغات الكبيرة بين وسط الميدان وقلب الدفاع.

    - إعطاء تعليمات لنجوم النصر بالابتعاد عن ما يمكن تسميته "النعومة الكروية".

    ماذا نقصد بـ"النعومة الكروية"؟!؛ الإجابة بسيطة، وهي مرور الخصم وتوغله، دون مضايقات من دفاعات النصر أو محاولة تعطيل الهجمة.

    مثلًا.. باختاكور سجل هدفًا في الشوط الأول، تم إلغاؤه بداعي التسلل؛ ولكن ما لفت نظرنا هو أن لاعب الفريق الأوزبكي مر من لاعبي وسط ودفاع النصر، دون أي مضايقات أو احتكاك معه.

    وبالتالي؛ يجب أن يتم تعليم نجوم النصر أنه في بعض الحالات، يجب تعطيل الهجمة بشكلٍ ذكي وتكتيكي.

  • FBL-KSA-NASSR-ABHAAFP

    عبدالله الحمدان.. يتألق في وجود وغياب رونالدو!

    الآن.. يجب أن نركز على لاعب واحد دون غيره في صفوف عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد الفوز الكبير على نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    هذا اللاعب هو عبدالله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ الذي أصبحنا نشاهد منه الآتي:

    * أولًا: مساعدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ عندما يلعب بجواره كـ"مهاجم ثانٍ" في مباريات النصر.

    * ثانيًا: التألق عندما يشارك كـ"مهاجم صريح وحيد"؛ وذلك في غياب رونالدو عن مباريات النصر.

    والحقيقة عزيزي القارئ؛ أننا شاهدنا تفاهمًا كبيرًا جدًا بين رونالدو والحمدان مؤخرًا، حيث كان المهاجم السعودي يفتح مساحات لـ"الدون" ويخلق الكثير من الفرص له.

    وفي غيابه، مثلما حدث ضد باختاكور؛ رأينا الحمدان يتحمل مسؤولية الهجوم ويقدم مستوى جيدًا للغاية، مع تسجيله الهدف الأول.

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  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نصر 21.. كنز حقيقي لكتيبة أنجي بوستيكوجلو

    أخيرًا.. هناك نقطة لا يمكن التغافل عنها، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    هذه النقطة؛ هي منح الثقة لأبناء النصر في الموسم الرياضي الحالي، بإعطائهم بعض الدقائق في المباريات.

    وأمام باختاكور؛ شاهدنا 3 نجوم شباب من أبناء النصر يشاركون في المباراة، وهم:

    * 1/ عواد أمان.

    * 2/ راكان الغامدي.

    * 3/ عبدالرحمن سفياني.

    وأمان أصبح عنصرًا مهمًا في خيارات المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، خاصة في ظل إجادته في الظهير الأيسر وحتى قلب الدفاع؛ بينما يشارك الغامدي في بعض الدقائق من فترة لأخرى، سواء كجناح أو حتى متوسط ميدان أيمن.

    أما سفياني، أو الملقب بـ"لامين يامال السعودية"، نظرًا للمهارات الكبيرة التي يتمتع بها؛ فقد بصم على ظهوره الأول مع كبار النصر ضد باختاكور، وتحديدًا في الدقائق الثلاث الأخيرة.

    وأساسًا.. النصراويون يتمنون منح المزيد من الفرص إلى سفياني، في المباريات القادمة؛ لأنه قد يكون حلًا مهمًا جدًا على مستوى الجناح الأيمن وصناعة اللعب، مع استغلال مهاراته الفردية لخلخلة دفاعات الخصم.

    لكن المهم الآن هو أن فريق تحت 21 عامًا، الناشط في مسابقة دوري جوّي للنخبة، أصبح "كنزًا حقيقيًا" لبوستيكوجلو؛ وذلك لسد النقص العددي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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