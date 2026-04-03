Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
صدمة قوية.. النصر مهدد بـ"خصم نقاط وتهبيط" بسبب الرقابة النشطة وحل وحيد للنجاة!

كواليس خطيرة من داخل البيت النصراوي..

يواجه عملاق الرياض النصر، تهديدات خطيرة للغاية؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، خلال الفترة الحالية.

النصر يُعاني من أزمة اقتصادية، بدأت منذ فترة ومستمرة حتى الآن؛ وهي تلك التي جعلته يفشل في حسم عدد من الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".

    وضع النصر تحت "الرقابة النشطة"

    وفي هذا السياق.. أعلن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، وضع عملاق الرياض النصر تحت "الرقابة النشطة"؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، في الفترة الحالية.

    الشيخي أوضح في تصريحات مع برنامج "نادينا"، مساء يوم الجمعة، أن "الرقابة النشطة" ستمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال.

    وأضاف القانوني الرياضي: "ليس هذا فقط.. إذا أراد النصر التعاقد مع لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال؛ سيكون مُطالبًا بالحصول على موافقة من الرابطة السعودية المحترفة، بشكلٍ رسمي".

    وشدد الشيخي على أن موارد النصر، ستكون تحت رقابة الرابطة السعودية المحترفة؛ إلى جانب الاضطلاع على حسابات النادي البنكية، بشكلٍ مستمر.

    النصر مهدد بخصم نقاط و"التهبيط"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن "المخاطر" التي قد يتعرض لها عملاق الرياض النصر؛ وذلك حال عدم الالتزام بقيود "الرقابة النشطة"، المفروضة عليه حاليًا.

    وأكد الشيخي أن عدم الالتزام بهذه القيود؛ سيجعل النصر معرضًا لخصم نقاط من رصيده في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وحتى "تهبيطه" إلى الدرجات الأدنى.

    واعترف القانوني الرياضي، أن ما يُعاني منه النصر في الوقت الحالي؛ ليس أمرًا عاديًا على الإطلاق.

  • حل وحيد أمام النصر لإنهاء الأزمة!

    ورغم كل ما سبق.. أعرب القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن ثقته، في إمكانية خروج نادي النصر من أزمة "الرقابة النشطة"، خلال الفترة القادمة.

    ولفت الشيخي إلى أن النصر، سيكون أمامه مهلة لمدة 30 يومًا، بعد استلامه خطاب فرض "الرقابة النشطة" عليه؛ وذلك لحل الأزمة، بشكلٍ رسمي.

    وأوضح القانوني الرياضي أن النصر؛ سيكون مطالبًا بتقديم "خطة عمل شاملة" إلى الرابطة السعودية المحترفة، لكيفية إصلاح أوضاعه المالية.

    وإذا تم الموافقة على هذه الخطة؛ سيكون بإمكان النصر الخروج من "الرقابة النشطة"، بعدها.

    وكان الإعلامي الرياضي علي العنزي قد ذكر في وقتٍ سابق، أن النصر يستعد لتوقيع عقدي رعاية بقيمة 900 مليون ريال سعودي؛ وهو ما قد يخرج النادي من "الرقابة النشطة"، التي تحدث عنها الشيخي الآن.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب؛ برصيد 70 نقطة من 27 مباراة، حتى الآن.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

