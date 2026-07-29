يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد استفاق من أحداث كأس العالم 2026 وقضى فترة الراحة السلبية بشكل جيد، حتى حان موعد خروجه برسالة تثير الجدل حول مقصده.
وسط أزمات النصر والهجوم عليه.. رسالة "غامضة" من كريستيانو رونالدو تثير الجدل
إجازة كريستيانو رونالدو
يقضي النجم البرتغالي حاليًا فترة راحة سلبية رفقة صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وأبنائه، عقب نهاية مشوار المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026 من دور الـ16.
إجازة رونالدو لم تبعده عن الأضواء، إذ تلاحقه شائعات حول موعد إعلان اعتزاله اللعب الدولي، فيما يطالبه البعض بالاستمرار في الملاعب حتى كأس العالم 2030، وسط التزامه الصمت.
على جانب آخر، يلاحقه مصير النصر وأزماته، إذ أن العالمي متورط حاليًا في ديون بقيمة 800 مليون ريال سعودي، بحسب صحيفة "الرياضية"، تمنعه من إبرام أي صفقات جديدة، وسط مناشدات من إعلاميي وجماهير النادي للدون للتدخل وحل الأزمة مع مسؤولي الكرة السعودية.
رسالة رونالدو
وسط كل ذلك، بجانب شماتة منافسي رونالدو به بعد فشله في حصد لقب كأس العالم 2026، خرج صاروخ ماديرا برسالة غامضة..
الدون كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "عندما تتجه نحو ضوء الشمس، تسقط الظلال خلفك".
الرسالة غير مفهومة، فانقسم الجمهور لقسمين؛ الأول يعتبرها إهانة من رونالدو لمنتقديه والشامتين به بعد المونديال، والثاني يرى أن الشمس في حديثه ترمز لنادي النصر، في تلميح لبداية حل أزماته.
وبين هذا وذاك، يبقى احتمال أنها الرسالة مجرد اقتباس، يليق بـ"إيجو" نجم بحجم كريستيانو رونالدو!
وماذا بعد؟
حتى الآن من غير المعلوم موعد انتهاء إجازة كريستيانو رونالدو، كي ينضم لمعسكر النصر الحالي في مدينة لشبونة البرتغالية.
بعض إعلاميي النصر يزعمون أنه سيقطع إجازته خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام للمعسكر، وعقد الاجتماعات مع المسؤولين، لحل أزمة الديون ومنع التعاقدات.
لكن حتى الآن لا يوجد دليل واضح على ذلك، إذ يواصل الدون إجازته خارج البرتغال ما بين إسبانيا وفرنسا، بحسب التقارير.
ماذا قدم كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟
صاروخ ماديرا كان صاحب حظ عثر في – ربما – آخر مشاركة له بكأس العالم، إذ لم يسجل سوى ثلاثة أهداف؛ اثنين في شباك أوزباكستان، وآخر أمام كرواتيا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ودور الـ32، على الترتيب.
فيما ودع رفاق الدون المونديال من دور الـ16 بالهزيمة أمام إسبانيا بهدف نظيفة.
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