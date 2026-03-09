بصفته عضو شرف وعضو مجلس إدارة سابقًا في النصر ووكيل لاعبين حاليًا، كشف مشعل السفاعي عن كواليس بعض الصفقات التي فشل العالمي في إبرامها على مدار السنوات الماضية، على رأسها صفقتي فهد المولد من الاتحاد ومتعب الحربي من الشباب.
كواليس جديدة في مفاوضات النصر مع فهد المولد .. ومفاجأة بشأن فشل ضم متعب الحربي
ما القصة؟
في عام 2020، اتهم النصر بالتفاوض بشكل غير قانوني مع فهد المولد؛ نجم الاتحاد حينها، فيما عُرف بـ"قضية الممرات"، إذ زعم البعض أن مشعل السفاعي قام بمفاوضته في ممر غرف الملابس عقب إحدى مباريات العالمي والعميد.
حينها تقدم النادي الجداوي بشكوى رسمية ضد نظيره العاصمي، فيما أصدر الأخير بيانًا رسميًا، نفى خلاله تمامًا الحديث مع الفهد الأسمر بشكل غير قانوني، مشددًا على أن كافة المفاوضات كانت مع أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد آنذاك.
في الأخير، اضطر النصر لإغلاق القضية إلى التنازل عن الثنائي عبدالعزيز الجبرين وعمر هوساوي لنادي الاتحاد.
كواليس قضية النصر وفهد المولد
عن تلك القضية التي اشتعلت قبل خمس سنوات تقريبًا، أكد مشعل السفاعي في ظهوره ببودكاست "مع مسفر" أن كافة المفاوضات كانت من قِبله مع أنمار الحائلي، دون التحدث نهائيًا مع فهد المولد.
وقال السفاعي: "لم نفاوض فهد المولد إلا عبر الطرق الرسمية، لقد تواصلت مع أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد حينها. القصة بدأت عندما تقابلت مع الأسطورة محمد نور في المنصة خلال مواجهة النصر والاتحاد، وطلبت منه تنظيم مقابلة مع الحائلي، رغبة في الاستعانة بالمولد في دوري أبطال آسيا. نور رحب بالصفقة، ووعدني بتنظيم مقابلة بيني وبين الحائلي بعد المباراة".
وأضاف: "بعدها نزلت لغرف خلع الملابس، وتقابلت بالحائلي في الممر، وأخبرته في رغبة النصر في التعاقد مع المولد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وطلب مني تأجيل الحديث لبعد المباراة، كونها مهمة للاتحاد للهروب من الهبوط. لكن بعد انتهائها بالتعادل، اختلف حديث الحائلي معي، إذ تقابلت معه مرة أخرى فوجئت به يقول (فريقي معرض للهبوط وهذا ليس وقت الحديث)، وانتهت القصة عند ذلك".
ماذا حدث بشأن متعب الحربي؟
بالانتقال لمتعب الحربي؛ ظهير أيسر الهلال الحالي، فقد تصارع النصر مع الزعيم على ضمه من الشباب عام 2024.
وقد ظفر الزعيم بخدمات الحربي في النهاية مقابل 28.95 مليون يورو – بحسب ترانسفير ماركت – وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2029.
ومن حينها، شارك صاحب الـ26 عامًا في 63 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع خمسة آخرين.
كواليس فشل انتقال الحربي للنصر
في هذا الشأن، أوضح مشعل السفاعي أن بعض مسؤولي النصر هم من قاموا بتعطيل صفقة انتقال متعب الحربي إلى العالمي بدلًا من الهلال بشكل مفاجئ.
وأوضح السفاعي أنه على دراية بالكواليس كونه وكيل مختار علي، الذي كان سينتقل إلى الشباب في صفقة تبادلية مقابل متعب الحربي.
مشعل السفاعي استطرد: "تحدث معي الأمير فيصل بن تركي كمحب للنصر، وطلب نقل مختار علي إلى الشباب مقابل انتقال متعب الحربي إلى النصر، وقد رحب مختار بهذه الصفقة، لكنه اشترط الحديث مع المدرب للتأكد من أنني سأشارك، وقد كان واتفقت مع مسؤولي الشباب على كل شيء في الليل رغم أن عرضهم كان الأقل مقابل عروض أخرى".
وواصل: "تواصلت مع فيرناندو هييرو؛ المدير الرياضي للنصر حينها، لكنني تفاجأت برفضه لرحيل مختار علي وتمسكه به، حاولت إقناعه إلا أنه رفض بشكل قاطع، فقام مسؤولون داخل النصر نفسه بتعطيل صفقة انتقال متعب الحربي، لكنني لا أعلم من بالتحديد".