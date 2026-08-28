"الحمد لله الكيكة دخلت دون رقابة" .. تغريدة محذوفة تسخر من احتفال النصر بعيد ميلاد أنجي بوستيكوجلو

النصر نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهنئة بوستيكوجلو بعيد ميلاده، حيث ظهر الأسترالي البالغ من العمر 61 سنة، في مقطع فيديو ومن حوله جميع اللاعبين في النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو من أجل الاحتفال به.

مدرب توتنهام ونوتنجهام فورست السابق وقف أمام كعكة عيد ميلاده الحادي والستين مبتسمًا، وقال:"أقدر هذا الأمر كذلك، عندما تحتفل بعيد ميلادك في كرة القدم، وقد فعلت ذلك في الكثير من البلدان والأندية المختلفة، فهذا يأتي كشعور عائلي خاص بالنسبة لي".

وأضاف:"أنا أيضًا محظوظ بسبب تواجد عائلتي الحقيقية هنا للاحتفال معي، ولكن شكرًا لكم جميعًا على هديتكم لي في المباراة الماضية، وأنتظر منكم هدية أخرى في اللقاء القادم".



