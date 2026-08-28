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علي سمير

"الحمد لله الكيكة دخلت دون رقابة" .. تغريدة محذوفة تسخر من احتفال النصر بعيد ميلاد أنجي بوستيكوجلو

أنجي بوستيكوجلو
النصر
النصر ضد التعاون
التعاون
دوري روشن السعودي

جدل واسع حول الأوضاع المالية للعالمي

"شر البلية ما يُضحك" .. هذا هو الوصف الأنسب للطريقة التي سخر بها الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله الهزاع، من احتفال مدرب النصر أنجي بوستيكوجلو بعيد ميلاده.

العالمي يمر بأزمة طاحنة تخص خضوع النادي للرقابة المالية، مما يؤثر على حامل لقب دوري روشن السعودي بالسلب، ويمنعه من التصرف بأريحية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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  • ماذا حدث؟

    النصر نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهنئة بوستيكوجلو بعيد ميلاده، حيث ظهر الأسترالي البالغ من العمر 61 سنة، في مقطع فيديو ومن حوله جميع اللاعبين في النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو من أجل الاحتفال به.

    مدرب توتنهام ونوتنجهام فورست السابق وقف أمام كعكة عيد ميلاده الحادي والستين مبتسمًا، وقال:"أقدر هذا الأمر كذلك، عندما تحتفل بعيد ميلادك في كرة القدم، وقد فعلت ذلك في الكثير من البلدان والأندية المختلفة، فهذا يأتي كشعور عائلي خاص بالنسبة لي".

    وأضاف:"أنا أيضًا محظوظ بسبب تواجد عائلتي الحقيقية هنا للاحتفال معي، ولكن شكرًا لكم جميعًا على هديتكم لي في المباراة الماضية، وأنتظر منكم هدية أخرى في اللقاء القادم".


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  • سخرية الهزاع

    ومن جانبه خرج الإعلامي السعودي ساخرًا من احتفال النصر قائلًا:"الحمد لله، لم يتم منع دخول الكيكة إلى مقر دار النصر، يمكن عليها رقابة".

    ويمثل هذا التعليق إسقاطًا واضحًا، على الأزمة التي يمر بها العالمي مؤخرًا، وتسببت في حالة من الجدل حول الظروف الصعبة التي يمر بها النادي السعودي.

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    والغريب أن الهزاع قام بحذف هذه التغريدة تمامًا من حسابه بعد نشرها بساعات، حيث اختفت تمامًا من قائمة منشوراته في الفترة الأخيرة.


  • ديون ضخمة

    العالمي يعاني من أزمة مالية طاحنة، تعصف بالميركاتو الصيفي الخاص به حاليًا، في ظل عجزه عن تدعيم صفوفه بصفقات جديدة باستثناء لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا.

    تلك الأزمة لا تؤثر فقط على صفقاته الجديدة، إنما كذلك تمنع النصر من تسجيل عقود لاعبيه المجددة بعد نهايتها، على غرار عبدالرحمن غريب ونواف العقيدي.

    وأما تلك المعاناة المالية، تُفرض رقابة مالية مشددة على النادي من قبل رابطة الدوري السعودي، لحين تصحيح أوضاعه، وسط مزاعم من صحيفة "الرياضية" بتراكم الديون عليه بمقدار 800 مليون ريال سعودي.


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  • تفاوت في المعاملة

    الإعلامي فلاح القحطاني تحدث في هذا الشأن، عبر برنامج "نبض طويق"، مطالبًا لجنة الرقابة المالية المشددة بإصدار بيان رسمي لتفسير سبب تفاوت المعاملة بين نادي النصر ومنافسيه كالهلال والاتحاد والأهلي.

    واستشهد القحطاني باستغناء النصر عن لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش بنهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقده، ما يعني توفير ما يقارب الـ21 مليون يورو قيمة عقده، ومع ذلك يعاني ماليًا.

    وقال الإعلامي الرياضي: "هناك تناقضات.. النصراويون يرون الأندية المنافسة بما فيها نادي الهلال، الذي لا يزال تحت ملكية الصندوق بحسب ما يتردد، يحضر كريم بنزيما في الشتوية وقبله نيمار وتكلفته، واليوم مبالغ مهولة لمالكوم وغيرهم الكثيرين، والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد والأهلي. أما النصر مقيد ماليًا ولم يحصل سوى على مليون ريال، جلب بها حيدر عبدالكريم، مع استقدام سامو كوستا من أموال لجنة الاستقطاب.

    وأضاف: "النصر خدم لجنة الاستقطاب والرقابة المالية بالاستغناء عن مارسيلو بروزوفيتش، فقد كان عقده بـ21 مليون يورو تقريبًا، أي أنه وفر بعض الأموال بعدم التجديد له، وبدلًا من منحه مساحة لتعاقدات أكبر منعوه من الصفقات. عليهم إصدار بيان رسمي لتوضيح الصورة للجميع".

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