"تعيين بالمنطق الأعوج" .. حكم مواجهة النصر بعد اعتراض ضمك يثير الجدل

يستضيف النصر غدًا الخميس، ضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويحتاج العالمي للفوز في اللقاء، كي يتوج رسميًا بطلًا لدوري روشن، بعدما كان آخر تتويج له باللقب المحلي في موسم 2018-2019، بقيادة نجميه المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

أما ضمك فيحتاج للفوز هو الآخر، لكن للهروب من الهبوط، إذ يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن مراكز المؤدية للهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.