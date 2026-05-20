جدل كبير تفجر قبل ساعات من مواجهة النصر وضمك، على خلفية طاقم التحكيم المكلف من قبل لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يحظى برفض من البعض.
"تعيين بالمنطق الأعوج" .. حكم مواجهة النصر بعد اعتراض ضمك يثير الجدل
غدًا .. ليلة الحسم
يستضيف النصر غدًا الخميس، ضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ويحتاج العالمي للفوز في اللقاء، كي يتوج رسميًا بطلًا لدوري روشن، بعدما كان آخر تتويج له باللقب المحلي في موسم 2018-2019، بقيادة نجميه المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.
أما ضمك فيحتاج للفوز هو الآخر، لكن للهروب من الهبوط، إذ يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن مراكز المؤدية للهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.
اعتراض ضمك
أمس الثلاثاء، زعم الإعلامي الرياضي دباس الدوسري وجود أزمة خاصة بطاقم تحكيم مواجهة النصر وضمك المرتقبة، إذ اعترضت إدارة الأخير على تعيين فيصل البلوي وشكري الحنفوش كحكمي فيديو.
كذلك اعترض إدارة ضمك على تعيين الثنائي ماجد الشمراني وسلطان الحربي كحكمي فيديو في المباراة.
أما عن حكم الساحة، فأوضح دباس الدوسري أن لجنة الحكام قررت إراحة الدولي خالد الطريس، كونه مُكلف بإدارة مباراة الصعود الفاصلة بدوري يلو بين الدرعية والعلا.
وعندما استقرت اللجنة على تعيين محمد الهويش كحكم ساحة، اضطر الأخير للمغادرة إلى كوريا لإدارة مباراة في دوري أبطال آسيا للسيدات، كبديل عن الطاقم الآسيوي الذي لم يستطع الحصول على تأشيرة، وفقًا للدوسري.
في الأخير، أوضح دباس الدوسري أن الأقرب لإدارة مواجهة النصر وضمك كحكم ساحة هو خالد الطريس، مع تعيين ممدوح آل شهدان كحكم فيديو.
لكن المشكلة – بحسب الدوسري – أن ممدوح آل شهدان من مدينة أبها التي تقع في نفس منطقة نادي أبها؛ منطقة عسير، وهو ما يضع لجنة الحكام في حرج.
من حكم مواجهة النصر وضمك؟
بعد تفجير تفاصيل تلك الأزمة، كشف عدد من الإعلاميين وعلى رأسهم دباس الدوسري عن الحكم الذي استقرت عليه اللجنة لإدارة المباراة المصيرية بين العالمي وضمك.
وقد قررت لجنة الحكام تكليف خالد الطريس لإدارة اللقاء، مستبعدة كافة الخيارات الأخرى كونها محل جدل كبير.
"تعيين بالمنطق الأعوج"
اختيار خالد الطريس للقاء الحاسم، قوبل ببعض الاعتراضات، من منافسي النصر تحديدًا..
أحد المعترضين هو الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، الذي اعتبر استبعاد ممدوح آل شهدان تعيين الطريس "منطقًا أعوجًا"، كون الأخير من الرياض؛ مقر نادي النصر، بينما استبعد الأول كونه من أبها ما يثير الشكوك حول علاقته بضمك.
وكتب العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "المنطق الأعوج هو من يتحدث عن أن الحكم ممدوح آل شهدان من أهالي عسير، ويتجاهل أن الحكم خالد الطريس من حكام منطقة الرياض!".
تاريخ الطريس مع النصر وضمك
قاد خالد الطريس 22 مباراة للعالمي، فاز في 15 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر مباراتين.
أما مع ضمك، فقد أدار الطريس 16 مباراة، فاز في ست منها، وتعادل في ثلاث، فيما خسر سبعة لقاءات أخرى.