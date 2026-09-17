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محمود خالد

خلل إداري في النصر و"لا هيبة لرئيس النادي" .. رد قاطع على تصريح سامي الجابر "بديل بوستيكوجلو في جدة"!

النصر
دوري روشن السعودي
أنجي بوستيكوجلو

هل يعاني النصر من أزمة إدارية؟

أثار سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، جدلًا كبيرًا بسبب حديثه بشأن وضع النصر، مع مدربه الأسترالي أنج بوستيكوجلو، عقب الهزيمة أمام العين الإماراتي برباعية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتلميحه بأن مدرب "العالمي" الجديد سبق وأن درّب في جدة.

النصر يمرّ بمرحلة من تذبذب النتائج، محليًا وآسيويًا، تحت قيادة بوستيكوجلو، فيما فتحت الهزيمة برباعية العين، باب الجدل، ووضعت المدرب الأسترالي في مرمى الانتقادات، وسط مطالبات بإقالته في أسرع وقت.

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  • ماذا قال الجابر؟

    وتحدث سامي الجابر، عبر برنامج "نادينا"، بأن الوضع الحالي في النصر، ينذر بأن غرفة الملابس مع بوستيكوجلو ليست جيدة، مستشهدًا بالثنائي جواو فيليكس وساديو ماني، اللذين وصفهما بأنهما ليسا في وضع طبيعي مؤخرًا.

    وأضاف الجابر أن المدرب الأسترالي سيرحل على الأرجح، وبديله كان يدرب في جدة، ليفتح بابًا للنقاش حول هوية المدرب المنتظر، خاصة وأن الناقد حامد الصنيع، زاد الأمر جدلًا، بقوله "أعتقد أن منظومة النصر لا يناسبها إلا مدرب واحد".


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  • حقيقة تصريح الجابر

    وفي هذا السياق، خرج الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، برسالة عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، قائلًا "على فكرة المعلومة التي ذكرها الكابتن سامي الجابر عن مدرب النصر "غير صحيحة"، بشأن المدرب المتواجد في جدة، والفكرة غير واردة إطلاقًا. الله يدبّر الخير".

    وعقب مباراة العين، انتشرت تقارير حول مصير بوستيكوجلو مع النصر، فيما أشارت صحيفة "الوئام"، بأنه لا صحة لما قيل بشأن أي تواصل من جانب الإدارة مع المدرب الأسترالي بشأن مستقبله، وأنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

  • خلل إداري في النصر

    من ناحية أخرى، قال الإعلامي عايد الرشيدي، إن بوابة الفيفا تكشف الخلل الإداري بنادي النصر، وهذا ما كشف عنه خطاب الاتحاد الدولي، حول تفاصيل قضية إيمريك لابورت، بل ويطرح تساؤلات حول إدارة الصلاحيات والمراسلات الرسمية في النادي.

    وكانت تقارير قد أشارت إلى قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، بمنع النصر من القيد، فيما يتعلق بشكوى من نادي مانشستر سيتي، بداعي عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، الذي رحل إلى أتلتيك بيلباو، حيث كان يفترض سداد مبلغ 9 ملايين يورو، في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025.

    وأوضح الرشيدي، أنه بحسب ما أقر به النادي في ملف لابورت، فقد كانت المراسلات والوصول إلى بوابة الفيفا، مرتبطين بالبريد الإليكتروني لمدير الاحتراف ومسؤول TMS، السابق، عبد الله التركي، والذي استقال في سبتمبر 2025، وتم إلغاء بريده الإليكتروني، فيما لم يتم استلام مراسلات الفيفا المؤرخة في 2 و13 أكتوبر و21 نوفمبر من العام الماضي.

    وتساءل الرشيدي بشأن عدم تحديث بيانات المسؤول المعين الجديد، بعد مغادرة مدير الاحتراف، فيما استشهد بالمادة 12 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي تفيد بأن انتهاء علاقة موظف لا ينبغي بأن يعني انتهاء الصلاحية المؤسسية، بل يفترض أن تتبعه عملية تسليم واعتماد بديل وتحديث بيانات الوصول وقنوات التواصل الرسمية، كما تساءل بشأن مسؤولية الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية عن ضمان انتقال الصلاحيات واستمرار المراسلات الرسمية مع الفيفا دون انقطاع.


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  • "من هو رئيس النصر؟"

    وفي حوار جدلي، تساءل الناقد هاني الداود، بشأن هوية رئيس النصر في الوقت الحالي، موضحًا أن الفريق لم يتم تدعيمه ورفع جودة التشكيل، والجمهور النصراوي صابر، ولا يوجد أي تعليق من الإدارة.

    ورد عليه الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، بأن رئيس النادي لم تعد له الهيبة مثل السابق، فيما يتعلق بتعيين مدرب أو رحيله، كما أنه لا يستطيع أن يفرض شيئًا على المدرب.

    ونوّه الداود بأن الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي والمركز الإعلامي "لا تعليق"، معربًا عن تمنياته بأن يتغير الوضع في النصر ورفع الجودة، بعد نقل الملكية، فيما قال الفراج إن النصر حقق الدوري بنفس المجموعة (مدرب ولاعبين ومدير رياضي)، متسائلًا "لماذا تريد تأثيرًا من خارج الملعب؟".