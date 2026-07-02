رجل النصر الفاشل: رودي جارسيا ينقذ نفسه من "السقوط في طي النسيان".. ويقود بلجيكا إلى قائمة أعظم ريمونتادات المونديال

بين جدران الملاعب الأوروبية، وخلال مغامرته في الشرق الأوسط مع عملاق الرياض النصر؛ عُرِف المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، بأنه المدرب الذي يعيش على حافة "المقصلة".

مسيرة جارسيا التدريبية جاءت مُتقلبة كـ"أمواج البحر"؛ حيث شهدت صعودًا مدويًا مع نادي ليل الفرنسي، أعقبها بعض النجاحات والكثير من الفشل.

وقبل انهياره التام.. عاد جارسيا إلى الواجهة من جديد؛ وذلك بقيادة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكاد هذا المدير الفني الفرنسي أن يسقط بالضربة القاضية؛ وذلك عندما تأخرت بلجيكا (0-2) ضد منتخب السنغال، حتى الدقيقة 85 من عمر مباراة دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

إلا أن بلجيكا انتفضت وحققت "الريمونتادا التاريخية"، بتسجيل 3 أهداف متتالية؛ بواسطة كل من روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس "ثنائية"، في الدقائق 86 و89 و120+5.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها عن رودي جارسيا، وذلك بعد قيادته بلجيكا لـ"ريمونتادا تاريخية" ضد السنغال..