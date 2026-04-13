الضحية والبطل "المنبوذ": النصر طرفًا في أزمات جديدة .. يدافع عن قضايا غيره واتحاد الكرة تخلى عنه!

بينما يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لاستعادة أمجاده الغائبه مع مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، تعود نغمة المعاناة و"الصدام" مع قرارات الاتحاد السعودي.

النصر الذي قُتل بحثًا بشأن الحديث عن أزمته مع جدولة مباريات دوري روشن، وعدم توفر سيولة لإبرام الصفقات في الميركاتو الشتوي، ومن ثمّ العقوبة الموقعة على جورج جيسوس، بشأن تصريحاته عن "القوى السياسية" للهلال، رغم نفي البرتغالي، لا يزال يدخل في ملفات جديدة مع اتحاد الكرة، في الوقت الذي بات على لاعبي الفريق ألا يخرج تركيزهم خارج الملعب، حيث يتصارعون في جبهتين؛ دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2.

ولكن، الأصوات الإعلامية لا تتوقف، والنصر يتم تصويره ما بين الضحية والمقاتل في مكان خاطئ، إذا ما جاء الحديث عن قرارات الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين.