جامبا أوساكا بطل آسيا 2: كلمات جيسوس تحولت إلى "لعنة" للنصر .. أحبط أسطورته مرتين والهلال قد يهد المعبد!

النصر يخسر نهائي دوري أبطال آسيا 2..

وخسر النصر اللقب، البطولة التي قالوا عنها إنها في المتناول، عاقبت الأكثر إهدارًا في معقله الأول بارك، ومنحت جامبا أوساكا اللقب الأول للأندية اليابانية، في دوري أبطال آسيا 2.

بهدف مثير للجدل، سجله دينيس هوميت في الدقيقة 30، فاز جامبا أوساكا باللقب، وفي الرياض، بكت جماهير النصر، بعد خسارة البطولة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة النصر وجامبا أوساكا، في نهائي دوري أبطال آسيا 2..

  Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro League

    كلمات جيسوس تتحول إلى "لعنة"

    منذ بداية الموسم، ونحن نشاهد نبرة غريبة من جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، لدرجة تجعلنا حائرين بشأن ما إذا كان المدرب البرتغالي "يقلل" من العالمي، أم يخفف الضغط عن لاعبيه.

    في بداية الموسم "نحن في مرحلة البناء"، وطوال الموسم "الفريق غير معتاد على الألقاب"، ومن ثم أيضًا تعليقاته بشأن ظاهرة إهدار الفرص، التي طالما كانت تؤخذ على الفريق في دوري روشن.

    جيسوس كان دومًا ما يرد على إهدار الفرص، بتعليقات إيجابية، بأن يقول إن صناعة الفرص أمر جيد، إلا أن ما شهدناه في المباراة النهائية، تجاوز ذلك الحد، والسؤال: "هل دخل النصر بثقة زائدة في الفوز؟ أم عشوائية الفريق التي طالما تم تحذير المدرب منها؟".

    كم كبير من الفرص المهدرة، خاصة في الشوط الأول، رأسيتان من إينيجو مارتينيز وكريستيانو رونالدو، تسديدة من ساديو ماني تهز الشباك من الخارج، وتسديدة جواو فيليكس، التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 76.

    بعيدًا عن كلمة "النصر غير معتاد على الألقاب"، في وجود كتيبة حصدت الأخضر واليابس، مثل كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان وساديو ماني، ولكن يبدو أن حديث جيسوس الذي قصد به رفع الضغط عن لاعبيه، قد تحول إلى "لعنة"، تمثلت في فريق يسيطر على المباراة طولًا وعرضًا، ولا يحقق اللقب.

  • النصر أحبط أسطورته مرتين

    يمكن القول إن النصر "أحبط" أسطورته ماجد عبد الله مرتين، خلال الموسم الحالي "2025-2026"؛ الأولى حينما جاء أسطورة الرقم 9، ليتوج كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، وبات الدون بعيدًا للغاية عن لقب الهداف.

    المرة الثانية، حينما دخل ماجد عبد الله حاملًا كأس دوري أبطال آسيا 2، على أمل أن يسلم البطولة إلى النصر، في النهائي، فكانت النتيجة أن جامبا أوساكا هو من توج باللقب.

  rui araki-gosaka-u20-japan-2025

    صاحب الـ18 عامًا كتب المجد أمام النصر

    تخيل عزيزي القارئ، أن حارسًا عمره 18 عامًا، يخوض أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا 2، في مباراة النهائي، ذلك هو الحارس روي أراكي.

    أراكي يثبت بأنه "الحارس المعجزة"، فهو الذي قاد اليابان للتتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا، في السعودية، وفاز بجائزة أفضل حارس في البطولة، واليوم، قدم مباراة رائعة، في مواجهة النصر، وكأن أراضي المملكة، باتت وجه السعد عليه.

    روي أراكي نجح في إغلاق المرمى أمام النصر، سواءً بسلاح التسديدات من خارج المنطقة، أو من الداخل، حتى في لقطة كرة فيليكس التي ارتطمت في القائم، فقد نجح في القفز باتجاه الكرة، وإغلاق الزاوية.

    الحارس الياباني، الذي يكبر كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، قائد النصر، بثلاث سنوات، كان خير مكسب لفريق جامبا أوساكا، بتصديه لـ6 كرات، منها ثلاث داخل المنطقة، ليصنع المجد في الأول بارك.

  Al Nassr - Ali Al Bulayhi

    راية البليهي وكارثة كاواسكي تشهد

    النصر دخل مباراة النهائي، وسط العديد من الغيابات، ولكن ينبغي القول، إن الدرس الأكبر من اللقاء، هو أن مارسيلو بروزوفيتش، يستحق أن يضع شروطه من أجل البقاء، فهو "رمانة الميزان"، الذي عانى الفريق في غيابه.

    جيسوس اضطر للاستعانة بسعد الناصر في مركز المحور، أدى ما عليه، ولكنه في مركز مغاير، استبدله بأنجيلو جابرييل، من أجل إيقاف خطورة عصام جبالي.

    جامبا أوساكا حقق المطلوب، في الشوط الأول، بتحركات عصام جبالي في العمق، وإنهاء دينيس هوميت، ولجأ إلى التماسك الدفاعي أمام خطورة النصر، في الشوط الثاني، فيما شاهدنا تألق ناكاتاني، الذي نجح في اعتراض 8 كرات، وقطع تسديدتين.

    ولعلّ الشوط الثاني جاء حاملًا الكثير من علامات الاستفهام، وسط تراخي النصر في الأوقات الحاسمة، لدرجة دفعت جورج جيسوس في الدقيقة 82، للتوجيه من الخارج للاعبين بسرعة التمرير وإرسال الكرات الطويلة.

    مرة أخرى، يثبت النصر بأن خوض المواجهات القارية في السعودية، تجلب الهزائم إليه، وراية علي البليهي، في ليلة انتصار الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكذلك فوز كاواساكي فرونتال ضده في نصف نهائي النخبة الآسيوية، في جدة، خلال الموسم الماضي، يشهدان بذلك.

  • كلمة أخيرة..

    الآن سيبتسم ينس ويسينج، المدير الفني لجامبا أوساكا، والذي قال إنه سيقرر الابتسام حينما يفوز فريقه بكأس آسيا.

    النصر لم يكن في يومه على الإطلاق، إهدار لكم من الفرص، قابله تنظيم جامبا أوساكا، سواءً في الدفاع أو التحولات الهجومية.

    معاناة النصر تتكرر مع الأندية اليابانية، ويبقى الأهلي هو الفريق الوحيد الذي "شرف" الكرة السعودية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

    هل كان تعادل الهلال في اللحظات الأخيرة، هو الضربة التي جاءت في قلب النصر، الذي كان يحلم بأسبوع تاريخي؟ ربما، ولكن جيسوس أيضًا، دفع ثمن بعض التغيرات في التشكيل، والتي أظهرت ثغرة في الوسط أمام تحولات جامبا أوساكا.

    خسارة جاءت بمثابة "الهزة" الكبرى للنصر، في الوقت الذي يستعد فيه لحسم لقب دوري روشن، مع تقلص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطتين، وقد يهد المعبد على جورج جيسوس، وسط الأنباء حول إمكانية رحيله في نهاية الموسم.

    وتبقى معاناة النصر قائمة مع غياب الألقاب القارية منذ عام 1998، بل وإن العالمي يملك إحصائية مرعبة، بأنه يخسر نهائي كل سنة و8 شهور.

