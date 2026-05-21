Al Nassr GOAL ONLY
أحمد فرهود

النصر بطلًا: جورج جيسوس يكمل مهمة "الانتقام الكبير" من الهلال.. وكتيبة سيموني إنزاجي تكرر "مأساة" الأهلي!

العاصمة الرياض تكتسي بـ"اللون الأصفر"..

"الأبطال لا يموتون"!.. هكذا أعلنها عملاق الرياض النصر بصوتٍ عالٍ، في اليوم الأخير من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

النصر وُلِد بطلًا وظل هكذا، رغم كل الصعوبات التي مر بها عبر تاريخه؛ لذلك كان لزامًا عليه أن يعود لاعتلاء "العرش المحلي" من جديد، بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.

نعم.. الفريق النصراوي الكبير توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية النصر؛ جاءت عن طريق السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "هدفين"، في الدقائق 33 و51 و62 و80 تواليًا.

وبهذه الرباعية.. احتفل النصر بلقبه "رقم 20" في مسابقة الدوري - بمختلف المسميات -؛ وذلك حسب ما أعلنه برنامج توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في وقتٍ سابق.

التتويج جاء عن جدارة واستحقاق؛ حيث وصل العالمي بفوزه على ضمك إلى النقطة 86، وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الآخر الهلال "الوصيف".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تتويج النصر بلقب الدوري على حساب الهلال الفائز على الفيحاء بدوره..

  Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2

    جورج جيسوس يعود بأكبر "انتقام" ضد الهلال

    نجح عملاق الرياض النصر في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك للمرة الأولى بعد غياب 7 سنواتٍ كامل، حيث كانت آخر مرة يعتلي فيها المنصة المحلية في 2019.

    والعودة إلى منصة التتويج؛ جاءت بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي كان يشرف على تدرب الهلال سابقًا.

    وأشرف جيسوس على قيادة الهلال، من صيف 2018 إلى يناير 2019، ثم من 2023 إلى مايو 2025؛ حيث تمت إقالته في المرتين، على النحو التالي:

    * يناير 2019: تمت إقالته بسبب مشاكل مع الأمير محمد بن فيصل، رئيس الهلال وقتها.

    * مايو 2025: تمت إقالته بسبب تراجع النتائج، وخاصة خسارة لقب النخبة الآسيوية.

    وظهر جيسوس وكأنه تعرض لـ"الظلم" في المرتين، نظرًا لكل ما كان يقدّمه مع الفريق الأزرق؛ ليعود في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بأكبر "انتقام" ضد الهلال.

    نعم.. جيسوس قاد الفريق النصراوي للتتويج بلقب الدوري 2025-2026، وعلى حساب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالذات.

  Sadio Mane Al Nassr 2024

    ساديو ماني.. من الطرد إلى "بطل النصر"!

    قبل عامين من الآن.. اهتز الشارع الرياضي السعودي بخبر مدوي؛ بخصوص "مستقبل" النجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قيام لجنة الاستقطابات بعرض ماني على نادي الاتحاد؛ وذلك بسبب رغبة النصر في التخلص منه.

    * ثانيًا: العرض تضمن إعارة ماني لمدة موسم رياضي واحد إلى الاتحاد؛ مع تحمُل النصر المبلغ الأكبر من رواتب اللاعب.

    إلا أن هذه الصفقة تعطلت؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن رفض الاتحاد للنجم السنغالي، وتهديد اللاعب نفسه بالبقاء مع النصر أو مغادرة السعودية بالكامل.

    المهم.. ماني استمر مع النصر وقتها؛ لتخرج شائعات جديدة في الميركاتو الصيفي الماضي 2025، برغبة النصر في التخلص منه مرة أخرى.

    لكن ساديو ماني استمر أيضًا، في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ بل وقاد العالمي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج النصر بلقب الدوري؛ وهو ما ظهر جليًا في الآتي:

    * أولًا: تسجيل 10 أهداف وصناعة 6 آخرين، خلال 25 مباراة رسمية.

    * ثانيًا: تأثيره الواضح في أغلب المباريات الكبيرة، خلال الموسم الحالي.

    * ثالثًا: تراجُع النصر بالكامل خلال فترة غيابه، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

    وكان ماني بطل ليلة تتويج النصر بلقب الدوري؛ وذلك عندما سجل هدفًا في شباك نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة".

    النصر احتاج للفوز بأي شكل، من أجل التتويج بلقب الدوري الغالي؛ حيث عندما تم إقفال جميع الطرق أمام نجوم الفريق، ظهر ماني بتسجيل الهدف الأول الذي فتح الباب للفوز (4-1).


  Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup Final

    الهلال يكرر "مأساة" الأهلي أمام النصر بالذات!

    الآن.. لننتقل إلى عملاق الرياض الهلال؛ الذي خسر لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، رغم فوزه على الفيحاء.

    الهلال انتصر (1-0) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ولكنه فقد اللقب رغم ذلك، بسبب فوز النصر على ضمك.

    وبالفوز على الفيحاء؛ يكون الزعيم الهلالي قد خسر لقب الدوري في الموسم الحالي، بدون أي هزيمة.

    وبالتالي.. كرر الهلال نفس مأساة عملاق جدة الأهلي - في عصر الاحتراف -، وتحديدًا موسم 2014-2015؛ عندما خسر لقب الدوري السعودي بدون أي هزيمة أيضًا، على النحو التالي:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 19.

    * خسارة: 0.

    والمدهش في الأمر، من توِّج بلقب هذه النسخة أيضًا من الدوري السعودي للمحترفين "2014-2015"؛ كان نادي النصر، الذي خسر مرتين وقتها.

  FBL-KSA-NASAR-HILAL

    سيموني إتزاجي و"فشل" التعامل مع مسابقات الدوري

    أخيرًا.. لنتحدث عن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، الذي فشل في موسمه الأول بالملاعب السعودية؛ حتى ولو قاد الفريق الأزرق، للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

    لكن أساسًا إذا نظرنا إلى مسيرة إنزاجي "التدريبية"، على المستوى الاحترافي منذ عام 2016؛ سنجد أنه مدرب يتعامل مع الكؤوس، أفضل من مسابقات الدوري.

    وبعيدًا عن نادي لاتسو؛ لم يتوّج إنزاجي بلقب الدوري سوى مرة وحيدة فقط في 5 سنوات، مع العملاق الإيطالي إنتر ونادي الهلال.

    نعم.. المدير الفني الإيطالي حصل على لقب الدوري، مرة واحدة في 4 سنوات مع إنتر؛ بينما فشل في موسمه الأول مع الزعيم الهلالي، كما ذكرنا.

    بل الأكثر من ذلك؛ إنزاجي فقد لقب الدوري "3 مرات" في الجولة الأخيرة، على النحو التالي:

    * موسم 2021-2022: فاز إنتر على سامبدوريا في الجولة الأخيرة؛ ولكنه كان ينتظر تعثر ميلان ضد ساسولو، وهو ما لم يحدث.

    * موسم 2024-2025: فاز إنتر على كومو في الجولة الأخيرة؛ ولكنه كان ينتظر تعثر نابولي ضد كالياري، وهو ما لم يحدث.

    * موسم 2025-2026: فاز الهلال على الفيحاء في الجولة الأخيرة؛ ولكنه كان ينتظر تعثر النصر ضد ضمك، وهو ما لم يحدث.

    أي أن إنزاجي ينافس مع أنديته على لقب الدوري المحلي، حتى الجولة الأخيرة؛ ولكنه يحتاج إلى تحسين تعامله مع المسابقات طويلة النفس رغم ذلك، لكي يعتلي منصات التتويج.