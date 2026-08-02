في الوقت الذي يسابق فيه نادي النصر، الزمن لحسم صفقاته الجديدة، في ظل أزمة الرقابة المالية، لا يزال عدد من نجوم العالمي، محل أنظار من أندية خارجية، حيث تردد اسم جديد في قائمة المطلوبين، وهو الجناح البرازيلي أنجيلو جابرييل.
ليس جواو فيليكس .. النصر يغلق الباب أمام تركيا لضم أحد نجومه!
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اقتراح تركي بضم أنجيلو
وفي هذا السياق، أكد الصحفي أكرم كونور، المختصً في سوق الانتقالات، بأن أنجيلو جابرييل ورد ضمن قائمة المقترح التفاوض بشأن التعاقد معهم، من قِبل نادي بشكتاش التركي.
وأوضح كونور أن بشكتاش يبحث عن جناح أيمن، ضمن فئة اللاعبين الأقل من 23 عامًا، فيما اقترح وكلاء اللاعبين، اسم أنجيلو جابرييل، على أن يتخذ المدرب فينتشنزو إيتاليانو، قراره النهائي حول صفقة اللاعب.
النصر يحسم مسألة رحيل البرازيلي
في المقابل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن اسم أنجيلو جابرييل، ليس مطروحًا للنقاش من الأساس بشأن إمكانية الرحيل عن النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته.
وفي ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها نادي النصر، وقيود لجنة الرقابة المالية، التي تمنعه - حتى اللحظة - من إبرام الصفقات الجديدة، فإن إدارة العالمي، لا تملك خيار الموافقة على رحيله.
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أنجيلو .. جوهرة جيسوس
وكان أنجيلو جابرييل، بمثابة الموهبة البرازيلية الشابّة التي اكتشفها المدير الفني السابق جورج جيسوس، خاصة بعدما منحه أدوار جديدة، بخلاف دوره كجناح هجومي أيمن، ما بين تشكيل ثنائي الوسط مع مارسيلو بروزوفيتش، ومنحه حرية الاندفاع للهجوم واستغلال مهاراته في المراوغة والاختراق، واللعب على الأطراف.
هذا الدور الجديد الذي منحه جيسوس لأنجيلو، ساعد على الاعتماد عليه بصورة أساسية، في كتيبة النصر، التي حققت إنجازًا تاريخيًا في موسم 2025-2026، بالفوز بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ 7 سنوات، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.
ومع إكمال موسمين في صفوف النصر، فإن صاحب الـ21 عامًا، قد شارك في 78 مباراة "رسمية" في جميع المسابقات، وتمكن من إحراز 10 أهداف وصناعة 22 تمريرة حاسمة.
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العروض التركية تواصل ملاحقة لاعبي النصر
وكان موقع 365Scores، قد أكد أن الدولي البرتغالي جواو فيليكس، رفض عرضًا من الدوري التركي خلال الأيام الماضية، حيث أصر على الاستمرار في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر.
وفيما يتعلق بلاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، الذي تأكد رحيله عن النصر، فقد تم عرضه على الاتحاد من أجل التعاقد معه هذا الصيف، دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى اللحظة، علمًا بأن الكرواتي يرحب بالاستمرار في دوري روشن، بشرط الحصول على راتبه السنوي الحالي.
ويتوجه النصر بقوة نحو الاستغناء عن الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، هذا الصيف، مع ضم لاعب أجنبي جديد في مركز الظهير أو خط الوسط، ليصبح الصفقة الثانية بعد البرتغالي سامو كوستا.
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صفقات معلقة
ولا يزال نادي النصر يواجه أزمة بشأن حسم صفقاته الصيفية، ما بين تعاقدات جديدة، أو تجديد عقود، في ظل عدم موافقة لجنة الرقابة المالية، ما بين التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، محور ريال مايوركا، وكذلك يوسف الطحان وعبد الرحمن غريب والمدرب ماركوس سواريز.
وحول الأزمة المالية بنادي النصر، فقد أشارت صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات العامة، بأن حجم الديون المقررة على النادي، قد بلغت 800 مليون ريال، تعود بمجملها للقرارات المالية المتخذة خلال الموسم الماضي، فيما خلصت التدابير إلى تحديد ثلاثة مسارات من قِبل الصندوق، مالك نادي النصر، لحل الأزمة؛ تمثل أولها في تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية في شركة النادي، فضلًا عن التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، من أجل زيادة الإيرادات التجارية.
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