رقية شرعية لطرد السحر: كواليس مفاجئة في النصر قبل خسارة الآسيوية .. سر رحيل جيسوس وحكام مفضلين أمام ضمك!

وفي هذا السياق، علّق الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، على الأحاديث المتداولة بين تفسير غياب النصر عن الألقاب، وخسارة أكثر من نهائي، خلال السنوات الأخيرة، بين النحس والسحر، والمطالبات برد الحقوق لأصحابها.

وأثار الجماز، مفاجأة بأن هناك قناعة داخل أرجاء النصر، بوجود أزمة "سحر"، حتى أن ملعب الأول بارك، كان يشهد تشغيل رقية شرعية لطرد السحر، وأنه سمع ذلك.

وأضاف الجماز "القرآن الكريم كله خير، ولكن ما تم تشغيله في الملعب، كان من أجل الرقية الشرعية لطرد السحر، أما النحس لا تستطيع حلّه، ولذلك أقول إن النصر لو كان لأحد حقوق عنده، يجب سدادها حتى وإن لم توجد أوراق رسمية لدى المشتكين، كي يطمئن قلبك فقط، ولتغلق هذا الملعب، على حد وصفه.