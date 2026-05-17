رقية شرعية لطرد السحر: كواليس مفاجئة في النصر قبل خسارة الآسيوية .. سر رحيل جيسوس وحكام مفضلين أمام ضمك!

من ناحية أخرى، وجه الإعلامي سعود الصرامي، ضربة لجماهير النصر، بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد خروج أنباء برتغالية، تؤكد رحيله عن قلعة العالمي، مع ختام الموسم الرياضي الحالي "2025-2026".
وأعلنت صحيفة "أبولا"، مساء الجمعة، عن إبلاغ جورج جيسوس لإدارة النصر، برحيله عن تدريب الفريق، حيث يرى أن مرحلته التدريبية في المملكة العربية السعودية، قد انتهت، ويرغب في خوض تحدٍّ جديد، رغم وصوله إلى عمر الـ71 عامًا.
ولم يتم الكشف عن وجهة جيسوس المُقبلة، إلا أن المؤشرات تتجه نحو اقترابه من العودة لتدريب فنربخشه التركي، أو تحقيق حلمه بتدريب منتخب البرتغال بعد نهائيات كأس العالم 2026.
وردّ الصرامي على تلك الأنباء، مؤكدًا أنها صحيحة بنسبة 100%، وأن جورج جيسوس لن يكمل مع النصر ولو لدقيقة واحدة، بعد مباراة ضمك، يوم الخميس المُقبل.