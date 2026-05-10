بعد اتهام النصر بـ"سرقة" تذاكر الهلال قبل الديربي .. نصراوي يكشف الحقيقة: "كفاية دلع وتبكبك"

النصر سيستضيف الهلال بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وقد حددت إدارة استاد الأول بارك أسعار التذاكر التي تتراوح بين 980 ريال وصولًا لـ13 ألف ريال للتذكرة الواحدة، وهو ما أثار غضب الهلاليين تحديدًا باعتبارها "أسعار فلكية".

وبعد طرح التذاكر للبيع خلال الساعات الماضية، خرجت اتهامات جديدة من الهلاليين لإدارة النصر، بداعي "سرقة" التذاكر الخاصة بهم وبيعها لجمهور النصر!