Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP
أحمد فرهود

حقيقة راتب الـ150 مليون دولار سنويًا.. وكيله يعلنها رسميًا: اتصالات من النصر للتعاقد مع بيب جوارديولا وهذا موقفه!

بيب جوارديولا
النصر
مانشستر سيتي
السعودية
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
انتقالات

مستقبل جوارديولا يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام حاليًا..

رغم رفض المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الإفصاح عن "مستقبله" حاليًا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ إلا أنه مع كل ساعة تمر، يتأكد رحيله بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ووسط أنباء رحيله المتزايدة؛ خرجت أنباء عن إمكانية انتقال جوارديولا إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    وكيل جوارديولا يعلنها.. اتصالات من النصر ومنتخب السعودية

    وفي هذا السياق.. فجّر جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص العروض التي تلقها المدرب الإسباني، من أجل التعاقد معه رسميًا.

    أوروبيتج اعترف في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، مساء يوم الأربعاء، أن جوارديولا تلقى اتصالات من نادي النصر؛ لمناقشة إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وأضاف وكيل جوارديولا: "تواصل النصر مع موكلي، كان قبل شهر ونصف من الآن؛ لكن دون أي عرض مكتوب، أو التزام بين الطرفين".

    ورغم ذلك.. نفى أوروبيتج الأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام؛ قائلًا: "عرض النصر 150 مليون دولار سنويًا على جوارديولا؟!.. هذا المبلغ غير صحيح".

    وينتهي عقد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الفريق النصراوي، بختام الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ذكرت صحيفة "أبولا" في اليومين الماضيين، أنه أبلغ الإدارة بالرحيل وعدم التجديد.

    وإلى جانب النصر؛ أعلن جوسيب ماريا أوروبيتج محاولة منتخب السعودية التعاقد مع المدير الفني الإسباني أيضًا، خلال الفترة القليلة الماضية.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    موقف بيب جوارديولا من تدريب النصر أو المنتخب السعودي

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، عن "موقف" موكله من العمل في السعودية؛ وذلك بعد عرضي المنتخب الوطني ونادي النصر، للتعاقد معه.

    وشدد أوروبيتج على أن النصر والسعودية، لا يملكان فرص كبيرة للتعاقد مع جوارديولا، في هذه الفترة من مسيرته التدريبية.

    وأشار وكيل جوارديولا إلى أن هُناك العديد من الأندية والمنتخبات، التي قدّمت عروضًا للتعاقد مع المدير الفني الإسباني بالفعل؛ قائلًا: "يتم دراستها للمستقبل، وليس الآن".

    وأكد جوسيب ماريا أوروبيتج أن المدير الفني الإسباني، لن يوقع لأي نادٍ أو منتخب حاليًا؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل الأخرى.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    موسم متوسط لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

    المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا لم يعش موسمًا كبيرًا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في 2025-2026؛ حيث فقد أكبر "لقبين"، وهما الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    وحل السيتزنس "وصيفًا" في جدول ترتيب الدوري، خلف العملاق اللندني آرسنال؛ مع خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    واكتفى المدير الفني الإسباني بقيادة مانشستر سيتي، للقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي؛ وذلك على حساب آرسنال وتشيلسي، تواليًا.

    وكان النادي الإنجليزي قد بدأ موسمه؛ بالخسارة أمام عملاق الرياض الهلال، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بـ"النظام الجديد".

  • Pep Guardiola Bayern 2015Getty Images

    ألقاب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

    بصفةٍ عامة.. المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا البالغ من العمر 55 سنة، بدأ مسيرته التدريبية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صيف عام 2016.

    ومنذ ذلك الوقت؛ حقق السيتزنس 20 بطولة رسمية، أبرزها الدوري الإنجليزي "6 مرات" ودوري أبطال أوروبا.

    دوري أبطال أوروبا 2022-2023؛ هو الأول في تاريخ النادي الإنجليزي، والثالث للمدير الفني الإسباني نفسه - بعد ثنائيته مع العملاق الكتالوني برشلونة -.

    وأساسًا.. جوارديولا أشرف على تدريب برشلونة من 2008 إلى 2012، ثم العملاق الألماني بايرن ميونخ من 2013 إلى 2016؛ قبل بداية رحلته مع مانشستر سيتي، المُستمرة حتى الآن.