حقيقة راتب الـ150 مليون دولار سنويًا.. وكيله يعلنها رسميًا: اتصالات من النصر للتعاقد مع بيب جوارديولا وهذا موقفه!

وفي هذا السياق.. فجّر جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص العروض التي تلقها المدرب الإسباني، من أجل التعاقد معه رسميًا.

أوروبيتج اعترف في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، مساء يوم الأربعاء، أن جوارديولا تلقى اتصالات من نادي النصر؛ لمناقشة إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

وأضاف وكيل جوارديولا: "تواصل النصر مع موكلي، كان قبل شهر ونصف من الآن؛ لكن دون أي عرض مكتوب، أو التزام بين الطرفين".

ورغم ذلك.. نفى أوروبيتج الأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام؛ قائلًا: "عرض النصر 150 مليون دولار سنويًا على جوارديولا؟!.. هذا المبلغ غير صحيح".

وينتهي عقد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الفريق النصراوي، بختام الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ذكرت صحيفة "أبولا" في اليومين الماضيين، أنه أبلغ الإدارة بالرحيل وعدم التجديد.

وإلى جانب النصر؛ أعلن جوسيب ماريا أوروبيتج محاولة منتخب السعودية التعاقد مع المدير الفني الإسباني أيضًا، خلال الفترة القليلة الماضية.