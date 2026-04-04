Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"استعدوا النصر بطل الدوري": توقع بحسم اللقب أمام الهلال .. ونجم الزعيم يستغل هاتفه للاعتراض على حكام التعاون!

الهلال ضد التعاون
الهلال
التعاون
دوري روشن السعودي
النصر ضد النجمة
النصر
النجمة

ماذا حدث بعد المباراة؟!

فارق الصدارة يتسع مجددًا، وباتت جماهير النصر تحلم بمعانقة المجد أخيرًا، بعد سنوات من الغياب، بعد تعثر الهلال أمام التعاون، في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

في تلك الجولة، حقق النصر فوزًا عريضًا على النجمة، بنتيجة (5-2)، كما فاز الأهلي على ضمك (3-0)، بينما تعادل الهلال مع التعاون (2-2)، ليشتعل السباق، ويواصل رفاق كريستيانو رونالدو، التغريد في الصدارة، مع اتساع الفارق لخمس نقاط، مع تبقي سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026.

مباراة الهلال والتعاون، التي أدارها طاقم تحكيم برتغالي، شهدت الكثير من اللقطات الجدلية، والتي تحدث عنها نجم الزعيم، روبن نيفيش، بعد مشاهدة اللقطة عبر هاتفه.


  • "جهزوا أنفسكم، النصر بطل الدوري"


    ووجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة مثيرة بعد تعثر الهلال أمام التعاون، في افتتاح حلقته عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا "جهزوا أنفسكم، النصر بطل الدوري".

    وأضاف "من لديه مشكلة مع النصر، عليه أن يهيئ نفسه بأنه سيكون بطل الدوري، من سياق الأحداث، عليكم أن تستعدوا للقادم، كأن تذهب إلى الصيف، بأن النصر سيتوج باللقب، ولو أنت لست نصراويًا (الله يعينك)".

    وأضاف "النصر سجل 76 هدفًا، وهو أقوى هجوم، وثاني أقوى دفاع بعد الأهلي، والمصيبة أن الهلال تعاقد مع سيموني إنزاجي ليطور الدفاع، وهو حاليًا (ما ظبط) في الدفاع أو الهجوم".

    وتابع الفراج "النصر لديه اثنان من التوب 5 بين الهدافين، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، واثنان أيضًا من القمة بين الأكثر صناعة للأهداف، والسؤال هو: من غير النصر والأهلي فنيًا يستحق الدوري هذا الموسم؟ منطقيًا أتوقع أن يحسم النصر التتويج يوم 7 مايو، تاريخ مباراته أمام الهلال".


  • قرارات تحكيمية مثيرة للجدل


    وفي سياق متصل، استعرض الخبير التحكيمي محمد فودة، أبرز القرارات المثيرة للجدل في مباراة الهلال والتعاون، والتي أدارها طاقم تحكيم برتغالي، بقيادة لويس جودينهو، والتي جاءت على النحو التالي..

    * الدقيقة 31: سقوط ماركوس ليوناردو خارج منطقة الجزاء، وصحة قرار الحكم باحتساب المخالفة من خارج المنطقة، وإنذار على جيروتو.

    * الدقيقة 42: هدف الهلال الأول، اعتراف بارتكاب مخالفة كوليبالي على محمد الكويكبي، ولكنها لم تكن سببًا مباشرًا في الهدف، وبالتالي فهو هدف صحيح.

    * الدقيقة 56: مخالفة لصالح الهلال، وكان ينبغي على الحكم توجيه بطاقة صفراء ضد بيتكوف، لاستخدامه المرفق ضد حسان تمبكتي.

    * الدقيقة 57: سقوط محمد قادر ميتي داخل منطقة الجزاء، لا توجد ركلة جزاء لصالح الهلال.

    * الدقيقة 72: مطالبة الهلال بركلة جزاء، مدافع التعاون لم يرتكب خطأ لمسة يد، وقرار صحيح بعدم احتساب الجزائية.

    * الدقيقة 77: سقوط ماركوس ليوناردو داخل منطقة الجزاء، تحمل إعاقة وركلة جزاء لم تحتسب للهلال، لوجود العرقلة وفرد القدم على لاعب الزعيم.

    (اختلف الخبير سمير عثمان مع فودة، حيث قال عثمان إن اللقطة تمثل تنافسًا على الكرة، وقرار صحيح باستئناف اللعب).

    * الدقيقة 78: سقوط متعب الحربي داخل منطقة الجزاء، تنافس طبيعي ولا وجود لركلة جزاء.

    * الدقيقة 90: استخدام محمد قادر ميتي للمرفق، وكان ينبغي توجيه بطاقة صفراء لمهاجم الهلال.


  • نيفيش يعترض على هدف التعاون


    وفي هذا السياق، أثار البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، جدلًا بتصريحاته عقب المباراة، والتي تضمنت هجومًا ضد الحكام القادمين من بلاده.

    واستشهد نيفيش بهدف التعاون الثاني، حيث استعرض اللقطة عبر هاتفه، خلال حواره مع الصحفيين، قائلًا "أنا أشاهد اللقطة، لأني تحدثت مع الحكم بعد المباراة، وأخبرني بوضوح أنه لا يوجد خطأ على تراولي، والآن أنا أشاهدها لأن هذه اللعبة كانت سبب الهدف الثاني للتعاون، والحكم قال لي: شاهد الفيديو لاحقًا، لا يوجد خطأ، وأنا أشاهد الفيديو الآن، وهناك خطأ واضح.

    الجدير بالذكر أن الناقد عبد العزيز الزلال، تساءل بشأن مدى صحة هدف التعاون الثاني، بناءً على تنفيذ ركلة تماس، ووجود قدم لاعب "سكري القصيم" داخل الملعب، أثناء التنفيذ، فيما اتفق محمد فودة وسمير عثمان على الإجابة، بأن قدم اللاعب جزء منها على خط التماس، وبالتالي، فإن التنفيذ كان صحيحًا.


  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026


    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 27 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".