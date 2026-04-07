أحمد فرهود

اكتساح الهلال أكبر دليل: حل أزمات النصر في "التجربة البرشلونية".. وجورج جيسوس يحتاج إلى الجرأة فقط

النصر يقاتل وسط مجموعة من الأزمات..

في عالم الساحرة المستديرة؛ تحتاج إدارات الأندية والأجهزة الفنية أن تمتلك "الجرأة" في كثير من الأوقات، لمواجهة الواقع الأليم التي تتعرض له.

على سبيل المثال.. عملاق الرياض النصر وجد نفسه بين ليلة وضحاها، تحت ما يُسمى "الرقابة المالية النشطة"؛ التي تفرض عليه قيودًا في الصفقات، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وحسب الخبراء القانونيين؛ يستطيع النصر الخروج من هذه الأزمة، من خلال تقديم "خطة مالية شاملة" للفترة القادمة.

لكن.. حتى ولو خرج العالمي من هذه الأزمة؛ سيكون عليه عدم تكرار نفس أخطاء الماضي، وتحسين أوجه الصرف بالفعل.

وأهدر النصر أموالًا صخمة للغاية، في صفقات أثبتت فشلها مع الفريق الأول لكرة القدم؛ مثل المهاجم الكولومبي جون دوران الذي تم التعاقد معه من نادي أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 90 مليون يورو "77 ثابت و13 مُتغيّرات".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز حلول النصر، لتجنُب تكرار الأزمات المالية مجددًا..

  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    النصر وضرورة تكرار "التجربة البرشلونية" الناجحة!

    في الأعوام الخمسة أو الستة الماضية، عانى العملاق الكتالوني برشلونة من أزمة مالية خانقة للغاية؛ وتحديدًا في أعقاب تفشي فيروس "كورونا"، الذي ضرب العالم أجمع.

    برشلونة كان يحقق إيرادات توازي مصروفاته؛ إلا أن هذا الأمر تغيّر بعد تفشي "كورونا"، الذي أدى إلى إغلاق المدرجات لفترة طويلة.

    وقتها.. تم فرص قيود مالية على العملاق الكتالوني، من قِبل الرابطة الإسبانية المحترفة؛ التي جعلته لا يستطيع التعاقد مع نجوم عالميين، في سوق الميركاتو.

    هُنا.. لجأ برشلونة إلى 3 طرق؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تصعيد أبرز المواهب الشابة في الفئات السنية؛ إلى صفوف الفريق الأول.

    * ثانيًا: اقتناص النجوم الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم؛ أو هؤلاء الذين يمكن التعاقد معهم بمبالغ رمزية.

    * ثالثًا: الاعتماد على صفقات "الإعارة" في أوقاتٍ معينة؛ لسد النقص في بعض المراكز الهامة.

    وبالفعل.. نجح برشلونة في الـ3 نقاط، وخاصة فيما يتعلق بتصعيد المواهب الشابة؛ حيث يمتلك مدرسة تكوين لاعبين مبهرة، وهي "لاماسيا".

    ومن هُنا.. بات على عملاق الرياض النصر، أن يضع "التجربة البرشلونية" صوب عينيه؛ وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها، في الفترة الحالية.

    وهذه التجربة قد تساعد النصر على تقليل النفقات؛ مع منع تكرار إهدار الأموال، في صفقات لم تخدم الفريق أبدًا.

    • إعلان
  Jawwy Elite League U21

    جواهر عديدة في "نصر 21".. واكتساح الهلال الدليل

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يبرز سؤال مهم للغاية الآن، وهو: "هل يمتلك نادي النصر المقومات اللازمة لتكرار تجربة العملاق الكتالوني برشلونة؟!".

    الإجابة على هذا السؤال هي "نعم"؛ فمن ينظر إلى فريق النصر تحت 21 عامًا تحديدًا، سيجد أن النادي به مواهب شابة رائعة.

    نعم.. النصر عانى من مراحل "صعود وهبوط" في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُنقل منافساته مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ إلا أنه قدّم لنا أسماء موهوبة للغاية، لها مكان بالفعل في صفوف الفريق الأول.

    مثلًا.. النصر تحت 21 عامًا، الذي صعد مباشرة إلى دور ربع النهائي، للمنافسة على لقب دوري جوّي 2025-2026؛ يمتلك أسماءً قد تسد النقص العددي في بعض مراكز الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:

    * حراسة المرمى: مبارك البوعينين.

    * وسط الميدان: عبدالملك الجابر وحيدر عبدالكريم.

    * الجناح الهجومي: عبدالرحمن سفياني وراكان الغامدي.

    * الهجوم: سعد حقوي وعاصم محمد.

    سفياني تحديدًا البالغ من العمر 17 سنة، والذي يُلقب بـ"لامين يامال السعودي" - في إشارة إلى جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة -؛ يقدّم أفضل المستويات في دوري جوّي للنخبة، آخرها ضد الغريم التاريخي الهلال.

    وسجل سفياني هدفًا وصنع آخر؛ ليقود النصر لاكتساح الهلال (4-0)، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وبصفةٍ عامة.. أثبت هذا اللاعب الموهوب، إمكانات مبهرة للغاية مع نضج تكتيكي كبير؛ يجعلاه قادر على حجز مكان في فريق النصر الأول، قريبًا.


    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  FBL-KSA-NASSR-NAJMA

    حلول خط وسط النصر متوفرة يا جورج جيسوس

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق فقط؛ فبخلاف الجوهرة عبدالرحمن سفياني، نحن ذكرنا مجموعة من المواهب الأخرى في صفوف فريق النصر تحت 21 عامًا.

    من بين هذه المواهب التي ذكرناها؛ عبدالملك الجابر والعراقي حيدر عبدالكريم، ثنائي خط وسط النصر.

    والحقيقة أن النصر تعاقد مع الجابر صيف 2025، وعبدالكريم في يناير 2026؛ بمبلغ مالي يُقارب الـ2 مليون و300 ألف يورو مجمعين، أي 10 ملايين ريال سعودي.

    ورغم أن الثنائي كان من المقرر أن يلعبا مع كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ إلا أنهما أصبحا من العناصر المؤثرة في صفوف فريق تحت 21 سنة، بمسابقة دوري جوّي للنخبة.

    عبدالكريم يبدع حرفيًا في دوري جوّي، منذ أن انضم إلى النصر في يناير 2026، قادمًا من الزوراء العراقي؛ حيث يربط بين الدفاع والهجوم، ويُساهم في التسجيل والصناعة.

    أما الجابر.. تعرض لإصابة قوية بعد انضمامه للنصر مباشرة، في صيف عام 2025؛ لذلك عندما عاد مؤخرًا، تم إعطائه دقائق في دوري جوّي للنخبة حتى يستعيد لياقته.

    وعلى الرغم من عودته من إصابة طويلة؛ إلا أن الجابر أثبت موهبته الكبيرة في خط وسط النصر تحت 21 عامًا، والتي تجعله يستحق مكانًا هو الآخر في الفريق الأول.

    وأساسًا.. النصر يُعاني في مركز خط الوسط؛ وذلك لعديد الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم وجود عدد كبير في خط الوسط؛ ما جعل جيسوس يستخدم الجناح البرازيلي أنجيلو جابرييل، في هذا المركز.

    * ثانيًا: تذبذب مستوى عبدالله الخيبري؛ إلى جانب تهميش علي الحسن بنسبة كبيرة.

    * ثالثًا: مُعاناة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من ضغط هائل؛ لتحمله خط وسط الفريق بمفرده.

    وبالتالي قد يكون الاعتماد على حيدر عبدالكريم وعبدالملك الجابر، هو الحل بالنسبة للنصر بالفعل؛ وسط الأزمة المالية التي يمر بها، في الفترة الحالية.

    stc tv Jawwy


  Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League

    بيدك يا النصر أن تتجنب العواقب المالية والقانونية!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن نادي النصر بإمكانه تكرار تجربة العملاق الكتالوني برشلونة، على النحو التالي:

    * أولًا: التركيز على تأمين "القوام الأساسي" للفريق الأول؛ من خلال تجديد عقود اللاعبين المهمين.

    * ثانيًا: النظر إلى الفئات السنية وفريق تحت 21 عامًا؛ لتصعيد عدد من المواهب التي أثبتت نفسها رسميًا.

    * ثالثًا: انتهاز فرص السوق؛ والتي قد تجعل النصر يضم اسمًا كبيرًا انتهى عقده مع ناديه.

    كل ذلك من شأنه أن يقلل نفقات النصر، مع عدم تعرضه لـ"المساءلة القانونية"؛ سواء مثلما يحدث في صفقة عبدالله الحمدان، أو الرقابة المالية النشطة.

    وجدل كبير صاحب تعاقد النصر مع الحمدان، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من عملاق الرياض الآخر الهلال؛ حيث يتهم الزعيم قلعة العالمي، بتحريض اللاعب على فسخ عقده مع الفريق الأزرق.

    وكان النصر بإمكانه تجنُب هذه الأزمة، إذا نظر إلى أسماء متألقة في الفئات السنية مثل "سعد حقوي وعاصم محمد"؛ مع انتظار الحمدان حتى ينتهي عقده تمامًا، مع الزعيم الهلالي.

    والحقيقة أن عديد القانونيين يؤكدون أن موقف النصر سليم، ولن يتعرض لأي عقوبات بسبب صفقة الحمدان؛ ولكننا نتحدث هُنا عن بعض التفاصيل بصفةٍ عامة، والتي قد تفيد العالمي في ظل أزماته الحالية.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن