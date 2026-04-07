اكتساح الهلال أكبر دليل: حل أزمات النصر في "التجربة البرشلونية".. وجورج جيسوس يحتاج إلى الجرأة فقط

في عالم الساحرة المستديرة؛ تحتاج إدارات الأندية والأجهزة الفنية أن تمتلك "الجرأة" في كثير من الأوقات، لمواجهة الواقع الأليم التي تتعرض له.

على سبيل المثال.. عملاق الرياض النصر وجد نفسه بين ليلة وضحاها، تحت ما يُسمى "الرقابة المالية النشطة"؛ التي تفرض عليه قيودًا في الصفقات، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وحسب الخبراء القانونيين؛ يستطيع النصر الخروج من هذه الأزمة، من خلال تقديم "خطة مالية شاملة" للفترة القادمة.

لكن.. حتى ولو خرج العالمي من هذه الأزمة؛ سيكون عليه عدم تكرار نفس أخطاء الماضي، وتحسين أوجه الصرف بالفعل.

وأهدر النصر أموالًا صخمة للغاية، في صفقات أثبتت فشلها مع الفريق الأول لكرة القدم؛ مثل المهاجم الكولومبي جون دوران الذي تم التعاقد معه من نادي أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 90 مليون يورو "77 ثابت و13 مُتغيّرات".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز حلول النصر، لتجنُب تكرار الأزمات المالية مجددًا..