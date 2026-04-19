عين على الحكم | ركلة مقصية في الوجه؟ .. "حيلة" عبدالإله العمري تعيد قلق لقطة الأهلي وجوهور!

وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
وكان النصر قد حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته بدوري أبطال آسيا 2، قبل التأهل إلى ربع النهائي، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..
* الجولة الأولى: فاز النصر على استقلول الطاجيكي (5-0).
* الجولة الثانية: فاز النصر على الزوراء العراقي (2-0).
* الجولة الثالثة: فاز النصر على جوا الهندي (2-1).
* الجولة الرابعة: فاز النصر على جوا الهندي (4-0).
* الجولة الخامسة: فاز النصر على استقلول الطاجيكي (4-0).
* الجولة السادسة: فاز النصر على الزوراء العراقي (5-1).
* ذهاب دور الـ16: فاز النصر على أركاداج التركماني (1-0).
* إياب دور الـ16: فاز النصر على أركاداج التركماني (1-0).