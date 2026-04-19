الأفضل "مصاب ومنحوس": جيسوس يحطم الوصل بسلاح "هاجموه به" .. كرّس عقدة فيتوريا ومجازفة نصراوية تستحق الحذر!

إلى نجوم النصر، لتدركوا جيدًا بأن أي نتيجة غير التتويج بدوري أبطال آسيا 2، أمر غير مقبول على الإطلاق، فما حدث في لقاء الوصل الإماراتي، يثبت بأن "العالمي" يقف على مسافة كبيرة من منافسيه، ويقترب من تحقيق مشوار مثالي في البطولة القارية.

النصر لم يكترث بأفضلية الوصل في اللعب بدبي، وفاز عليه بنتيجة (4-0)، على ملعب زعبيل، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بموسم 2025-2026.

برباعية كريستيانو رونالدو وإينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري وساديو ماني، في الدقائق 11 و24 و26 و80، حجز النصر مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأهلي القطري أو الحسين الأردني.

وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة النصر والوصل، في دوري أبطال آسيا 2..