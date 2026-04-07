Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
بسبب مشادة مع الجماهير .. حراسة الوصل "في مهب الريح" قبل مواجهة النصر بدوري الأبطال!

موقف حرج للمدرب روي فيتوريا

أزمة قوية يعيشها نادي الوصل الإماراتي، قبل مواجهة النصر في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، والتي من المقرر إقامتها في 19 أبريل الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الوصل عن إيقاف الثنائي خالد السناني وسفيان بوفتيني، وحرمانهما من المشاركة مع الفريق حتى إشعارٍ آخر.

    قرار الوصل جاء بعد تورط السناني حارس مرمى الفريق وكذلك بوفتيني، في مشادة لفظية مع الجماهير خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الشارقة في الدوري الإماراتي.

    وخسر الوصل هذه المباراة يوم الأحد الماضي بنتيجة 2/1، مما تسبب في اندلاع مشادة بين لاعبي الفريق الخاسر مع الجماهير، ليضطر النادي إلى اتخاذ إجراءات رسمية ضد الثنائي.




    النادي الإماراتي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"شركة الوصل لكرة القدم تعلن إيقاف اللاعبين خالد السناني وسفيان بوفتيني عن المشاركة مع الفريق الأول حتى إشعارٍ آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الداخلية وفقاً للوائح المعمول بها".

    وهو الأمر الذي يضع الفريق في ورطة، قبل اللعب ضد النصر يوم 19 أبرير الجاري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

  • Panathinaikos FC v FC Dinamo-Minsk - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

    ربما لن يأتي غياب بوفتيني بنفس قوة التأثير على الوصل، حيث تتركز المشكلة على حراسة المرمى بغياب خالد السناني المحتمل عن مباراة النصر.

    حارس الفريق محمد علي يعاني من إصابة قوية، مما يترك الفريق أمام خيار واحد فقط وهو سهيل عبد الله الذي لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري.

    وهو ما يترك المدرب روي فيتوريا أمام خيارات محدودة للغاية، قبل المباراة المصيرية أمام النصر في دوري الأبطال.


    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة من 27 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال والأهلي، صاحبي "الوصافة" و"المركز الثالث" تواليًا.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

