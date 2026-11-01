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محمود خالد

بعد أزمة النصر والوصل في النخبة .. عقوبة تنتظر العين وغموض شباب الأهلي قبل مواجهة الاتحاد والهلال!

الاتحاد
العين
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال
شباب أهلي دبي
النصر
الوصل

ترقب لموقف الأندية الإماراتية حول خوض مباريات النخبة في السعودية..

أصبحت هناك حالة من الترقب، حول موقف الأندية الإماراتية من خوض مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، على خلفية أزمة قرار الاتحاد الآسيوي، فيما يتعلق بتأجيل مباراة النصر والوصل.

وتعذر وصول بعثة الوصل إلى الرياض، من أجل مواجهة النصر، فيما قرر الاتحاد الآسيوي، إعادة جدولة مباراة الجولة الثالثة من "النخبة" الآسيوية، إلى أجل غير مسمى، وهو القرار الذي أثار جدلًا كبيرًا.

وحول ذلك، فإن الجولة الرابعة، يُنتظر أن يحلّ فيها العين الإماراتي، ضيفًا على الاتحاد، الإثنين، على ملعب الإنماء في جدة، فيما يستضيف الهلال، نظيره شباب الأهلي في المملكة أرينا، بالرياض، الثلاثاء.

  • الاتحاد السعودي يدعم النصر

    واستقرت إدارة النصر على التصعيد بشأن قرار الاتحاد الآسيوي، الذي تم اعتباره مخالفًا للوائح، بعد تأجيل مباراة الوصل.

    وجاء ذلك بالتزامن مع البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي أفاد بأنه تم استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل، بما فيها تصاريح طيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطبات رسمية، فضلًا عن التنسيق مع الاتحاد الإماراتي والوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة، فضلًا عن وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض.

    وكشف الاتحاد في بيانه أيضًا، أنه يقدم الدعم الكامل للنصر والأندية السعودية المشاركة في البطولات الخارجية، وأنه مستعد لتقديم الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.

  • عقوبة تنتظر العين

    وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن نادي العين بات مهددًا بتوقيع عقوبة، بعد رصد ملاحظات تنظيمية، تمثلت في عدم تواجد مدرب الفريق، الصربي فلاديمير إيفيتش، في المؤتمر الصحفي خلال الموعد والمكان المحدد، بمقر نادي الاتحاد، فيما أبلغ المنسق الإعلامي للعين، الجهات المعنية، بأن المؤتمر سيُعقد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

    وبخلاف ذلك، فإن حافلة بعثة العين تأخرت عن الوصول إلى الملعب لمدة ساعة كاملة، حيث كان يفترض بدء المران في السابعة مساءً، إلا أن البعثة وصلت في الثامنة.

    وبعد رفع التقرير للجهات المختصة، فإن هناك توقعات بفرض غرامتين على العين، تتمثل في 40 ألف دولار لغياب المدرب عن المؤتمر الصحفي، و20 ألف لتأخر وصول الفريق إلى الملعب في الموعد المحدد.

    يذكر أن إيفيتش قد عقد مؤتمرًا صحفيًا بالفعل، حيث كشف عن استعداد العين جيدًا وحصول الفريق على الوقت الكافي من أجل التحضير للمباراة، فيما يطمحون للحصول على النقاط الثلاث.

  • شباب الأهلي يطلب التأجيل

    وفيما يتعلق بمواجهة الهلال، فإن مراقب المباراة والطاقم التحكيمي وصلوا إلى السعودية، الأحد، في أوقات متفرقة، فيما لم يتم تحديد معلومات حول موعد وصول بقية أفراد البعثة، سواءً لدى الاتحادين الآسيوي والسعودي أو نادي الهلال من أجل استقباله.

    * تحديث: أفاد الإعلامي معن القويعي، بأنه منذ يوم الأمس، لم ترد إدارة شباب الأهلي على اتصالات نادي الهلال والاتحاد السعودي، وكذلك الخطابات الرسمية المرسلة، كما أن ما يتداول بشأن وصول مندوب النادي الإماراتي إلى الرياض حتى وقت كتابة الخبر، غير صحيح.

    وأضاف القويعي أن إدارة الهلال جهزت فندق إقامة شباب الأهلي، وكل الأمور التي يحتاج إليها الفريق الإماراتي من تنقلات، سواءً الحافلات للاعبين والأجهزة الفنية وحتى السيارات الصغيرة للإداريين وملاعب التدريب، مع عدم وجود أي رد من قِبل الطرف الإماراتي.

    ونوه الإعلامي محمد النجيري، بأن شباب الأهلي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الآسيوي، ليطالب بتأجيل مباراته ضد الهلال.

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  • جدل المباراة المُقبلة

    وسادت حالة من الجدل بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي، منشورًا بفتح باب بيع تذاكر مباراة الشارقة، مرفقة بجملة "تذاكر المباراة القادمة متاحة الآن"، في ظل الغموض حول عدم تواصل النادي الإماراتي مع الهلال.

    جاء ذلك رغم أن النادي الإماراتي نشر قبل ساعات، جدول مبارياته خلال شهر نوفمبر، بدءًا من لقاء الهلال.

  • صدارة عيناوية

    ومع انتهاء منافسات الجولة الثالثة، فإن العين وشباب الأهلي الإماراتيين، هما الفريقان الوحيدان اللذان يحافظان على العلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، بينما يحل الأهلي، حامل اللقب، ثالثًا برصيد 7 نقاط.

    ويحل الاستقلال الإيراني رابعًا بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال الخامس، فيما يأتي الشمال القطري سادسًا بـ5 نقاط، بالتساوي مع القادسية "السابع"، ثم يأتي الاتحاد ثامنًا بـ4 نقاط، ثم النصر تاسعًا بثلاث نقاط.