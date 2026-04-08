أخبار الهلال اليوم | كشف سر التعادلات مع إنزاجي ورسالة مبطنة من النصر: لهم الضجيج ولنا الملعب!

كشف الناقد الرياضي محمد الشيخ، عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع نتائج الهلال تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي خلال هذا الموسم.

وقال الشيخ عبر برنامج "أكشن مع وليد":"التغيير في المنظومة يعتبر من أهم أسباب سقوط نتائج الفريق، قوة الهلال كانت تبدأ من جواو كانسيلو وتيو هيرنانديز".

وأضاف:"عدم ظهور مستوى دراوين نونيز ساهم كذلك مع العناصر الأخرى في ظهور نوع من الخلل في الفريق، هناك أيضًا مشكلة تكتيكية يجب أن يتحملها إنزاجي".

وتابع:"نسق الفريق وأسلوبه يمثل مشكلة للهلال، وتيرة اللعب أقل بكثير من التي يجب اللعب بها، من أهم مقومات نجاح الضغط العالي هي عنصر السرعة، والنصر يتميز كثيرًا في هذا الأمر".



