Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro League
فيديو | "الهلال بطل الدوري واحضروا لنا رونالدو يوم الثلاثاء" .. الدعيع يعلن التحدي قبل موقعة الزعيم والنصر!

أبدى محمد الدعيع أسطورة الهلال السابق، رأيه بخصوص الفريق الأقرب للحصول على دوري روشن السعودي، مؤكدًا تفاؤله بحظوظ الزعيم في حسم اللقب على حساب النصر.

الوضع الآن في جدول ترتيب دوري روشن، يشير إلى تفوق النصر على الهلال بفارق 5 نقاط، ولكن الأخير لديه مباراة إضافية، كما أن هناك مواجهة محتدمة تجمع بين الثنائي يوم الثلاثاء القادم.

  Al Hilal v Damac: Saudi Pro League

    ماذا قال الدعيع؟

    حارس الزعيم والمنتخب السعودي السابق قال في برنامج "دورينا غير" عن توقعه للفائز بلقب الدوري:"الهلال، قلتها ولن أتراجع عن ما قلته، الفريق جاهز، لدينا مباراة مهمة في نهائي كأس الملك يجب التركيز عليها وبعدها نفكر فيما سيحدث يوم الثلاثاء".

    وأضاف:"كل تركيزنا ينصب على مواجهة الخلود، يمكنهم الاحتفال خلال 4 أو 5 أيام، وسننهيها في ملعبهم إن شاء الله".


    وعندما تم سؤاله عن ما إذا كان يخشى مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:"أبدأ لا أخاف منه، ولا حتى من النصر كله، أريد أن يلعب يوم الثلاثاء".

    وأوضح:"فرصة واحدة يمكنها تغيير كل شيء في الملعب، الروح والحماس والتركيز والتشكيل الجيد، كلها أشياء تمنحنا الفوز على النصر، الكرة الآن في ملعب اللاعبين وليس المدرب أو الإدارة".

    وعن طموح البرتغالي في الوصول إلى الهدف رقم 1000:"رونالدو سجل في شباكي هدفين في مباراة ودية قبل كأس العالم، كنا نحاول تطبيق خطة معينة وهو استغل الموقف، كان لاعبًا شابًا وقتها".



    أثار كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل في ديربي أمس، الخميس، أمام الشباب، سواء لاحتفاليته بالهدف أو حتى بتفاعله مع جمهور الشباب..

    البداية من احتفاله بعد إحراز الهدف، فقد أشار بحركات "غير مفهومة" بيده، لكن ربما إشارة "رشوة" كسخرية ممن وصفوا الموسم الجاري من الدوري السعودي بـ"الفاسد"، زاعمين تعمد توجيه اللقب للنصر من أجل كريستيانو رونالدو.

    المشكلة الأكبر كانت عندما هتف جمهور الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، إذ بدأ البرتغالي بالرقص أولًا على تلك الهتافات بلا مبالاة، فيما حاول الهولندي ويسلي هوديت؛ نجم الليوث، إبعاده عن المدرجات منعًا لتطور الموقف.

    لكن رونالدو لم يقف عند حد الرقص، بل بدى وكأنه يكرر حركته "اللا أخلاقية" التي قام بها أمام الجمهور نفسه من قبل، وتم إيقافه على إثرها حينها لمدة مباراة واحدة، في قرار صدر من لجنة الانضباط والأخلاق بفبراير 2024.



  Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro League

    الموقف في دوري روشن

    المسابقة تضم 18 فريقًا، مما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 34 جولة، وبحسب الجدول الحالي، من المقرر أن تنتهي البطولة في 21 مايو الجاري.

    النصر صاحب المركز الأول بـ82 نقطة، لديه مباراتين أمام كل من الهلال وضمك، ولو حسمهما سيفوز رسميًا بلقب دوري روشن.

    وعلى الجانب الآخر، يخوض الهلال 3 مباريات، ضد كل من النصر ونيوم والفيحاء، ويحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة.



