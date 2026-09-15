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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
علي سمير

"مايسترو كارثة العين يلوم الجميع إلا نفسه" .. رونالدو فقد شغفه وواتكينز يضع النصر أمام "قرار غير مُريح"!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
العين ضد النصر
العين
دوري أبطال آسيا النخبة
أنجي بوستيكوجلو
أولي واتكينز

هزيمة ساحقة للنصر أمام العين في النخبة

اعتدنا في ليالي دوري أبطال أوروبا، أن يكون كريستيانو رونالدو بمثابة "رمانة الميزان" لفريقه، يسجل ويصنع الأهداف الحاسمة ويتمتع بشخصية قيادية استثنائية، ولكن في قارة آسيا الوضع مختلف تمامًا!

المهاجم البرتغالي المخضرم كان شريكًا في مباراة كارثية لعبها النصر مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي.

العين سحق العالمي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفي أحلك وأشد اللحظات، كان رونالدو واقفًا يلوم الحكم وزملائه وكل من في الملعب باستثناء نفسه.

"عائلة رحيمي" تكفلت بإسقاط النصر بثلاثية، حيث سجل حسين الهدفين الأول والثاني، بينما أضاف سفيان رحيمي الثالث في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وأحرز جيورجوس جياكوماكيس الرابع قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق.

أين كان رونالدو؟ أمام الكاميرات يمتعض ويتذمر، ولكن عندما احتاجه النصر ومدربه أنجي بوستيكوجلو سقط على وجهه ليكون "مايسترو" سقوط النصر على أرض العين!

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    موعد مع فقدان الشغف

    من أهم الصفات المعروفة عن رونالدو حتى وإن لم يكن في أفضل مستوياته، تتمثل في تمتعه بـ"الجرينتا" وانتقاد الذات المستمر، ومحاولة تحويل الغضب إلى طاقة تحفزه على التألق وتسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة.

    حتى مجرد ذكر اسم ليونيل ميسي في المدرجات كان كافيًا لإغضاب رونالدو وإظهار أفضل ما عنده، بينما الآن أصبح يتعامل مع الأمر ببرود تام، وكأن المنافسة مع الأرجنتيني لم تعد تهمه من الأساس.

    جماهير العين حاولت استفزاز رونالدو قبل المباراة، ورد فعله اختلف عن المناسبات السابقة ببداية رحلته مع النصر، لم يغضب أو يحاول الرد، بل قام بالتصفيق والابتسام لتكون الرسالة:" لست مهتمًا بهذه الاستفزازات الآن".

    فقدان الشغف وصل إلى كافة تحركات رونالدو أيضًا على أرض الملعب، المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف، بل في عدم المحاولة والقتال على كل لقطة لخلق أي شيء من اللاشيء، لأن هذا ما تعودنا عليه مع البرتغالي.

    رونالدو .. نعم كريستيانو رونالدو، أصبح اللاعب المتكاسل الذي يقف وينتظر الكرة تصل إليه في مكان خطير، وحتى عندما تتاح له هذه الفرصة لا يستغلها ويتعامل معها برعونة.

    إذن نحن نتعامل مع أسطورة وأيقونة تاريخية فقد "شخصيته وسرعته ومرونته وقدرته على إنهاء الفرص ومميزاته التكتيكية في إرباك دفاعات الخصوم"، لذلك النتيجة كانت طبيعية لما شاهدناه الليلة.

    بكل تأكيد سيكون من الظلم تحميل رونالدو الرباعية الساحقة، أنجي بوستيكوجلو يعتبر أحد كبار المسؤولين عن هذه الكارثة، ومعه ساديو ماني وسعد الناصر صاحب كارثة الهدف الأول للعين بالإضافة إلى عبد الله الخيبري، ولكن هناك بعض المشاهد التي لا يمكن تجاهلها.

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    هذا ما يجيده البرتغالي

    يمكننا تلخيص الحالة الكارثية التي يعيشها رونالدو، بالنظر إلى رد فعله وتعبيرات وجهه بعد تلقي النصر للهدف الرابع قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق .. يضحك ويبتسم بطريقة بائسة ويوجه اللوم إلى زملائه.

    المهاجم المخضرم أتيحت له فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، وكانت كفيلة لتحويل الأمور تمامًا في اتجاه العالمي، لكنه لم يسجلها وأخفق في استغلالها.

    وفي الدقيقة 40 جاءت فرصة أخرى من انفراد صريح، أهدرها هي الأخرى، ولكن حكم المباراة أنقذه باحتساب الكرة تسلل.

    وبمشهد كوميدي آخر، حصل رونالدو على الكرة من على حدود منطقة الجزاء وبجواره المدافع المصري رامي ربيعة، وقبل أن يقوم بتسديدها سقط على وجهه بطريقة مهينة، تعكس تراجع مرونته ولياقته البدنية.

    ومع نهاية الشوط الأول، انتشرت لقطة لرونالدو وهو يقوم بتوبيخ الحكم والانفعال عليه، في مشهد أصبح بمثابة "العادة" للبرتغالي في المباريات الصعبة أمام الفرق القوية مثل العين.

    وبعد كل ذلك ماذا حدث؟ ستجد رونالدو يتذمر ويعاتب كل من في الملعب، لا يساعد اللاعبين وتحفيزهم، بل ينقل لهم شعور الذنب وتحمل مسؤولية كل ما هو سلبي على أرض الملعب.

    الأداء كان كارثيًا .. لا ننكر ذلك، ولكن رونالدو كان شريكًا أساسيًا به، لذلك ليس من حقه "التنظير" على أحد وهو يسقط على وجهه في حالة انفراد صريح بالمرمى.

    لم يحاول المراوغة في أي مناسبة، سجل 5 كرات منهم واحدة على المرمى فقط، ولم يقدم أي شيء لاستعادة الكرة أثناء استحواذ العين، ولم يقدم ما يشفع له للخروج بريئًا من هذه الكارثة.

    وحتى في لقطته الأبرز والأفضل، عندما سدد ركلة حرة قبل نهاية الوقت الأصلي بلحظات، تصدى لها الحارس خالد عيسى ببراعة شديدة، لأن رونالدو ببساطة لم يستحق التسجيل.

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    مناقشة غير مريحة

    رغم الأرقام المميزة لرونالدو واقترابه من الوصول على حلم الهدف رقم "ألف" بمسيرته، وإحرازه 126 هدفًا في 149 مناسبة بقميص العالمي، إلا أن ما حدث اليوم وببعض المباريات الأخرى، يدفعنا إلى الحديث بموضوعية بعيدًا عن لغة المشاعر.

    هل تتخيل أن مباراة اليوم كانت الموقعة الآسيوية الأولى التي يخرج منها العين بشباك نظيفة بعد 13 مواجهة متتالية؟ كل هذا بسبب ما قدمه صاحب الـ41 سنة بالمشاركة مع جواو فيليكس وساديو ماني.

    الثلاثي الدفاعي "جورج سكوكو ورامي ربيعة ويحيى بن خالق" كان فيما أشبه بالنزهة اليوم على ملعب العين، لأن رونالدو لم يفعل أدنى ما يمكن أن تطلبه منه جماهير النصر، وهنا يجب التطرق إلى حقيقة هامة .. وأن النصر بحاجة إلى مهاجم صريح جديد من الطراز العالمي.

    إنها الفكرة التي يحاول البعض الهروب منها، كيف لرونالدو أن يبقى على الدكة أو يتم تهميشه وهو يحصل على هذا الراتب الضخم ويعتبر ركيزة أساسية لمشروع العالمي؟ أمر صعب على الورق، ولكن هذا ما يحتاجه فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو .. التعاقد مع مهاجم آخر.

    رونالدو لم يعد يقاوم الرقابة اللصيقة باستخدام قدراته الفنية المعروفة عنه أو حتى البدنية "كرويًا"، بل قرر جذب مدافع العين وإسقاطه أرضًا بهذه الطريقة!

    لو شاهدت أولي واتكينز وما يفعله مع الهلال من مساعدة للفريق وكل من حوله بغض النظر عن تسجيله للأهداف، ستدرك الورطة التي يعيشها النصر حاليًا، وتحدث عنها الكثير من الخبراء والنقاد المعروفين داخل السعودية.

    هل يفعلها النصر ويتعاقد مع مهاجم بديل؟ أمر صعب خاصة هذا الموسم، ولكن لو أراد العالمي المنافسة على كافة البطولات المحلية والآسيوية، فرونالدو ليس الرجل المناسب لهذه المهمة أبدًا، مع كامل الاحترام لتاريخه كواحد من أهم أساطير اللعبة.

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