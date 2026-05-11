الدليل صورة رونالدو: أزمة تسويق لديربي النصر والهلال .. "على الرابطة السير على نموذج بايرن ميونخ"

ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف"، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وإذا تمكن النصر من الفوز على الهلال، فإنه سيحسم رسميًا لقب دوري روشن، للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، وسيكون اللقب المحلي الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في ملاعب السعودية.

أما إذا نجح الهلال في اقتناص النقاط الثلاث، فإنه سيملك فرصة ذهبية لإزاحة النصر من الصدارة، بعد لعب مؤجلاته، وبالتالي، سيكون الزعيم الأقرب لحصد اللقب.

ويدخل الهلال المواجهة، متسلحًا بفوزه في مباراة الدور الأول، بنتيجة (3-1)، وبتتويج كتيبة إنزاجي مؤخرًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى النصر لتحقيق الثنائية مع مدربه جورج جيسوس، بلقب روشن ودوري أبطال آسيا 2، بعد صعوده للنهائي القاري.