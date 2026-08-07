"من رسالة مسؤول النصر إلى مفاجأة صندوق الاستثمارات السعودي".. مستجدات تسعد الجماهير في أزمة الديون

ووسط الإثارة التي أشعلها القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش، خلال الساعات القليلة الماضية؛ زفّ نائب رئيس النصر خالد المالك، بشرى سارة إلى جماهير ناديه.

المالك أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، حل جميع أزمات ومشاكل النصر، قريبًا جدًا.

وخاطب المالك الجماهير النصراوية؛ قائلًا: "مهما كثرت الضغوطات والأحاديث، يبقى تركيزنا في مكانه الصحيح".