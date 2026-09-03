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Darwin Nunez Diriyah Brendan Rodgers Alqadsiah GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

عفوًا يا النصر، ملعبك أصبح حديقة للقادسية.. وإلى داروين نونيز "الحظ عاندك لكن الحياة ليست سهلة خارج الهلال"!

فقرات ومقالات
النصر
الهلال
داروين نونيز
الدرعية ضد القادسية
الدرعية
القادسية
دوري روشن السعودي

القادسية يواصل انطلاقته الرائعة مع بريندان رودجرز؛ والدرعية يسقط..

لقاء الشركات، مواجهة المشاريع الجديدة ومباراة القوى الصاعدة في المملكة العربية السعودية؛ قل ما شئت عليها، فكلها مُسميات تقودنا إلى لقاء نادي الدرعية ضد فريق القادسية.

نعم.. الدرعية استضاف القادسية، مساء اليوم الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي النهاية؛ نجح بنو قادس في حسم هذا اللقاء المُنتظر لمصلحتهم، بالفوز (2-0) ضد الدرعية.

ثنائية القادسية في شباك الدرعية؛ جاءت بواسطة الإيطالي ماتيو ريتيجي والمكسيكي خوليان كينيونيس، في الدقيقتين 51 و58 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى النقطة 12 من خمس مباريات، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الدرعية في "المركز السابع" مؤقتًا، برصيد 7 نقاط.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ خاصة فيما يتعلق بفوز القادسية على ملعب "الأول بارك"، وظهور المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع الدرعية..

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    عفوًا يا النصر.. "الأول بارك" حديقة نادي القادسية!

    توصل نادي الدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي المحترفين، لاتفاق مع عملاق الرياض النصر وشركة "الوسائل"؛ من أجل خوض مبارياته على ملعب "الأول بارك"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    النصر قام باستئجار "الأول بارك" عام 2020، ولمدة 10 سنواتٍ كاملة؛ لكن الدرعية طلب خوض مبارياته المقررة على أرضه عليه، لعدم تلبية ملعبه الشروط اللازمة.

    هُنا.. وافق النصر وشركة "الوسائل"؛ ليستضيف الدرعية مبارياته على "الأول بارك" رسميًا، وآخرها مواجهة نادي القادسية في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    لكن يجب عدم نسيان أن "الأول بارك"، أصبح بمثابة "حديقة القادسية" أساسًا - كما يُقال -؛ وذلك منذ عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، صيف 2024.

    نعم؛ القادسية عاد بالانتصار في كل مرة زار فيها "الأول بارك"، على النحو التالي:

    * موسم 2024-2025: فوز القادسية (2-1) على النصر.

    * موسم 2025-2026: فوز القادسية (2-1) على النصر.

    وفي انتظار زيارة النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ها هو القادسية بقيادة مديره الفني الأيرلندي بريندان رودجرز، يفوز على الدرعية (2-0) بملعب "الأول بارك" أيضًا.

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    داروين نونيز.. من معاناة الهلال إلى حديثه عن العودة للحياة!

    بعيدًا عن ملعب "الأول بارك"؛ يجب التطرق إلى اسم مهم للغاية، في مباراة نادي القادسية ضد فريق الدرعية.

    هذا الاسم ليس إلا المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز؛ المُنتقل من عملاق الرياض الهلال إلى الدرعية في صيف العام الحالي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

    وعانى نونيز مع فريق الهلال الأول لكرة القدم كثيرًا؛ والذي انضم إليه من العملاق الإنجليزي ليفربول صيف عام 2025، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الكثير من الإصابات؛ مع مشاكل بدنية متكررة.

    * ثانيًا: تراجع كبير في المستوى الفني؛ مع غياب الحاسة التهديفية.

    ومع الثورة التي قام بها الزعيم الهلالي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ فكان لزامًا على النادي التخلص من نونيز، الذي انضم إلى الدرعية "معارًا".

    وفي مباراته الثانية فقط مع الدرعية؛ شاهدنا نونيز يُسجل هدفين، ليقود الفريق للفوز (3-0) ضد نادي الاتفاق.

    هُنا.. خرج المهاجم الأوروجوياني ليتحدث عن أنه عاد للحياة، وأن زوجته لم تتركه يسقط؛ وسط معاناته الشديدة في الفترة الماضية، داخل صفوف الهلال.

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رسالة مهمة.. الحياة ليست سهلة خارج الهلال أيضًا يا داروين نونيز!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ أول سؤال يستحق أن نطرحه الآن، هو: "هل أعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز اكتشاف نفسه بالفعل مع نادي الدرعية؟!".

    الإجابة التي نستطيع قولها، هي إن الحكم لا يزال مبكرًا؛ لكن.. ما شاهدناه في مباراة الدرعية ضد نادي القادسية، يؤكد أن مواجهة فريق الاتفاق الماضية قد تكون مجرد استثناء لنونيز.

    بمعنى.. المهاجم الأوروجوياني ظهر بـ"صورة غير جيدة"، في المواجهة ضد القادسية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويُمكن تلخيص ظهور نونيز، في مباراة الدرعية ضد القادسية مساء اليوم الخميس؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الغرق وسط دفاعات القادسية.

    * ثانيًا: عدم الربط الجيد مع زملائه.

    * ثالثًا: محاولة التمثيل للحصول على "ركلات جزاء".

    وبالفعل.. تم احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة نونيز، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن تقنية الفيديو "فار" اكتشفت خدعته، ليتم استدعاء حكم الساحة الذي تراجع عن قراره.

    أي أننا نستطيع القول إن نونيز؛ ربما تسرع في الحديث عن عودته للحياة بعد مباراة الاتفاق، لأن الأمر لن يكون سهل أيضًا خارج عملاق الرياض الهلال.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. داروين نونيز حاول رغم كل شيء و"الحظ عانده"!

    أخيرًا وحتى لا نكون "قاسين" على المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم نادي الدرعية؛ دعونا نُشير إلى أن زملائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لم يساعدوه بشكلٍ كبير في مواجهة القادسية.

    نعم.. نحن شعرنا في بعض دقائق مواجهة الدرعية والقادسية، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، أن نونيز يريد أن يفعل شيئًا ما؛ لكن سوء فريقه بالكامل خلال الـ90 دقيقة، لم يشفع له بذلك.

    وأساسًا.. نونيز كاد أن يُسجل هدفًا خرافيًا، في الدقيقة 89 من مواجهة القادسية؛ وذلك عندما سدد "كرة ثابتة" صاروخية، اصطدمت بالقائم.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية داروين نونيز في المباريات القليلة القادمة، قبل الحكم عليه بشكلٍ أفضل.