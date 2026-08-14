انتهينا من النصر فظهر لنا الهلال!.. جدل الالتزامات المالية يثير شكوك "إخفاء الحقيقة عن الوليد بن طلال وبداية مشاكل الاستحواذ"

لا يُمكن أن يمرّ يوم واحد؛ إلا وتظهر قضية جديدة مثيرة للجدل، تشعل الكثير من التساؤلات الخطيرة في الشارع الرياضي السعودي.

نعم.. الشارع السعودي عاش لأسابيع عديدة، على وقع أزمة ديون عملاق الرياض النصر؛ والتي قيل إنها وصلت إلى 800 مليون ريال، تقريبًا.

هذه الديون منعت النصر من إتمام تعاقدات كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل أن تظهر بشائر حل الأزمة، في الأيام القليلة الماضية.

وما أن بدأت تظهر بشائر حل أزمة النصر، حتى اشتعل جدل جديد في الشارع الرياضي السعودي؛ بطله عملاق الرياض الآخر الهلال، هذه المرة.

جدل الهلال يتعلق أيضًا بالأمور المالية؛ وذلك بعد استحواذ رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، على 70% من أسهم النادي رسميًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ تفاصيل "جدل الهلال" الذي اشتعل في الشارع السعودي، خلال الساعات الماضية..