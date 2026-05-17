غضب كبير نشب بين إعلام ناديي النصر والأهلي خلال الساعات الماضية، ليُكمل مسلسل الخلاف بين الطرفين منذ بداية الموسم الجاري، لكن هذه المرة "الشماتة" لخسارة العالمي دوري أبطال آسيا 2.
"حالة لؤم بعدما استفزعوا برجال النصر ضد الهلال" .. هجوم كبير على إعلام الأهلي عقب خسارة دوري أبطال آسيا 2
خسارة النصر للقب القاري
العالمي بالأمس خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2، بالهزيمة أمام جامبا أوساكا بهدف نظيف، في العاصمة السعودية "الرياض"، على استاد الأول بارك.
وقبلها بأيام قليلة، أضاعت كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 قبل الجولة الأخيرة، بالتعادل أمام الهلال (1-1) في الوقت القاتل بخطأ فادح من الحارس بينتو.
وبعدما كان النصر مرشحًا قويًا للخروج ببطولتين على الأقل في الموسم الجاري، أصبح مهددًا بخسارة كل شيء، فقط عليه الانتصار أمام ضمك يوم الخميس المقبل، إذا ما أراد حسم لقب دوري روشن دون انتظار نتائج غريمه الهلال.
ما حدث كان فرصة ثمينة للمنتمين للأهلي للشماتة في غريمهم، خاصةً وأن لاعبي الراقي اشتركوا من قبل في حملة ضد النصر، مدعين أن لقب دوري روشن السعودي يُوجّه بطريقة ما للعالمي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.
"حالة لؤم"
كثير من الإعلاميين الأهلاويين سخروا من خسارة العالمي للقب القاري، خاصةً وأن البطولة لم تكن بالقوية كونها تأتي خلف النخبة الآسيوية التي حققها الراقي الموسم الجاري وللعام الثاني على التوالي.
وردًا على ذلك، خرج الإعلامي الرياضي مبارك الشهري مهاجمًا الأهلاويين، مذكرًا إياهم بدعم النصر الكبير لناديهم، خاصةً في الموسم الذي شهد هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى (2022-2023).
وكتب الشهري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حالة من اللؤم لدى بعض إعلام الأهلي، وجد أن صمتنا ضعف وأخذ يتطاول على كيان عظيم بسخرية غبية، صمتنا احترامًا للرجال الطحاطيح اللي أعطيناهم كلمة رجال في يوم من الأيام".
وأضاف: "كل إعلام النصر وقف مع ناديك عندما هربتم من مواجهة جمهوركم، كل إعلام النصر واجه سخرية البرامج من هبوطكم وكانوا حائط صد أول تجاه تلك الحملات، استفزعتم بإعلام وجمهور للنصر عندما أعدم مسيرتكم إعلام الهلال. كنا رجالًا تعاملنا بمروءة وقابلنا ذلك للأسف بلؤم وببجاحة. رحم الله الأمير محمد العبد الله الفيصل كان عنده بعد نظر في الرجال الخيخة".
"كل هذا لن يمحي ذكريات سنة الهبوط"
في الإطار نفسه، سار الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم الذي أكد أن مهما حقق الأهلي من بطولات قارية فلن يمحي ألم هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى.
وعلق الملحم عبر منصة "إكس": "ماذا جرى لمحبي الراقي؟ سبحان الله حملتوا درع يلو في مشهد كئيب لم يمر على فريق من فرق الكبار ومع ذلك لم يقف معكم إلا محبي النصر ونادي النصر".
وأضاف: "عمومًا مهما قدمتم ومهما أنجزتم لن تستطيعوا أن تمحوا من ذاكرتكم سنة الهبوط الأليمة!!".
وماذا بعد؟
الآن لم يعد أمام النصر سوى القتال للتتويج بدوري روشن السعودي، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال؛ الوصيف.
العالمي يلتقي ضمك في 21 من مايو الجاري، حيث الجولة الأخيرة من دوري روشن، ويحتاج للفوز كي يتوج باللقب المحلي دون النظر لنتائج الهلال.
أما خسارة النصر أو تعادله أمام ضمك، وفوز الزعيم أمام الفيحاء في اليوم ذاته، يعني حصد الأزرق اللقب.