"العقلية القديمة" تمنح النصر لقب "الأفضل بلا فائدة" .. والهلال "الأسوأ اقتصاديًا" لكن لن يقدر أحد على محاسبته!

الحديث عن اقتصاد أندية صندوق الاستثمارات العامة؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، لا يتوقف منذ خصخصة 75% من ملكيتها، والاتهامات تتبادل يوميًا تقريبًا بشأن الهدر المالي.

لكن مركز الدراسات الرياضية "CIES Football Observatory"، حسم الجدل تمامًا، بمقارنة رقمية رسمية بشأن التزام الأندية بعقود لاعبيها على مدار الثلاث سنوات الماضية، والتي أظهرت أن النصر الأكثر من بين رباعي الصندوق، بل من يمدد لاعبوه الإقامة به أكثر من منافسيه.

الأرقام أوضحت أنه في النصر، يوقع اللاعب عقدًا لمدة 1.87 سنة (كمتوسط)، لكنه يبقى داخل النادي لـ2.17 سنة، فيما استعان بـ43 لاعبًا خلال السنوات الماضية.

أما الثلاثي الآخر، سواء الهلال أو الأهلي أو الاتحاد، فلاعبوهم غالبًا ما يرحلون قبل نهاية مدة العقد..

الأهلي (35 لاعب): اللاعب يوقع 2.21 سنة، ويرحل بعد 1.52 سنة.

الاتحاد (55 لاعب): اللاعبون يوقع 2.18 سنة، ويرحل بعد 1.51 سنة.

الهلال (47 لاعب): اللاعب يوقع 2.29 سنة، ويرحل بعد 1.48.

تلك الأرقام، تؤكد أن الهلال الأكثر هدرًا للمال من بين أندية الصندوق مقارنة بالأهلي والنصر، وإن كان الراقي أفضلهم من حيث الاستعانة بعدد لاعبين أقل، يليه العالمي فالزعيم وأخيرًا العميد، لكن دعونا نخصص المقارنة على قطبي الرياض فقط، بما أن الجدل الأشد متعلق بهما وبالدعم المالي لهما تحديدًا..



