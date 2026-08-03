انفراجة في أزمة النصر .. اعتماد عقد "هدف الهلال والاتحاد" ومنح الضوء الأخضر لصفقة جديدة

خلال الأسابيع الماضية، نجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، ما كان يؤكد أن النادي لا تتراكم عليه الديون ولا يواجه أي موانع من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

لكن كانت المفاجأة فيما كشفته صحيفة "الرياضية" بشأن وجود ديون بقيمة 800 مليون ريال سعودي، تفرض عليه رقابة مالية مشددة من رابطة الدوري السعودي وتمنعه من التعاقدات.

بل وصل الأمر لعدم حصول اللاعبين على رواتبهم، مع إلغاء معسكر أبها الإعدادي، لمحدودية الإمكانات.

لكن هناك جديد في هذا الشأن..



