محمود خالد

رسالة "واقعية" من عملاق دبي وبطل إفريقي في أوروبا .. مشاركة أندية السعودية في دوري الأبطال ليست "خيال علمي"!

هل تتوقع أن نشاهد هذا السيناريو يومًا ما؟

"لسوء الحظ لا يلعب حاليًا في أوروبا، على مستوى الأندية، لكننا نتمنى أن يعود إليها يومًا ما"، هكذا تحدث ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أثناء تكريمه بجائزة هدّاف دوري أبطال أوروبا، قبل حوالي عامين، ضمن حفل قرعة البطولة في موناكو.

رونالدو وقتها، قال إنه يلعب في بطولة مهمة أيضًا، مثل دوري أبطال آسيا، حيث يشارك مع النصر، وأنه سعيد بتلك التجربة.

بين الحين والآخر، نشاهد تقارير حول فرص أندية دوري روشن السعودي، في المشاركة بصورة استثنائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة منذ الميركاتو الصيفي التاريخي في 2023، وانتقال عدد هائل من نجوم العالم إلى المملكة.

سيناريو أقرب للخيال؛ أن تشاهد الهلال أو النصر، أو الأهلي الذي حصد لقب نخبة آسيا مرتين متتاليتين، أو الاتحاد، في دوري أبطال أوروبا، ولكن في عالم كرة القدم، بل الرياضة بشكل عام، ليس هناك أمر مستحيل، خاصة وأن هناك نماذج على أرض الواقع، تؤكد أن هذا الأمر ليس مستحيلًا، وإن كان بحاجة فقط إلى قرار استثنائي، يكتب تاريخًا جديدًا للكرة السعودية.

هل هناك سيناريوهات شبيهة على أرض الواقع؟ نعم، ويمكننا أن نعرضها لكم في السطور التالية..

  • نادي دبي لكرة السلة

    لن نذهب بعيدًا عن السعودية، لنتجه إلى الإمارات، حيث شاهدنا نادي دبي يكتب التاريخ، بمشاركته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، اعتبارًا من موسم 2025-2026.

    النادي الإماراتي الذي تأسس عام 2024، ويملك قوة مالية هائلة، بات أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة، بجانب 20 ناديًا أوروبيًا، وسط منافسات يتابعها أكثر من 300 مليون مشاهد سنويًا.

    نادي دبي عمل على استقطاب عدد من النجوم، وبات دافيس بيرتانز، أول لاعب محترف في دوري كرة السلة الأمريكي NBA، ينتقل إلى النادي، بل إنه حاول إغراق المدرب الأسطوري لبرشلونة، تشافي باسكوال، من أجل تغيير وجهته، كما ذكرنا عبر مقال "الإغراءات المالية تغزو برشلونة: أغنياء العالم يهددون استقرار البلوجرانا.. ومأساة "جيل ليونيل ميسي" قد تتكرر قريبًا!".

    ويشارك دبي حاليًا في الدوري الأدرياتيكي، الذي يضم أندية من كرواتيا، صربيا، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية، تشيكيا، المجر، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بل إنه حقق فوزًا في أولى مبارياته، على النجم الأحمر، وتأهلوا إلى الأدوار الإقصائية، وفي مشاركته الأوروبية الأولى، كان الفريق الإماراتي قريبًا من التأهل إلى "مرحلة الملحق"، قبل يحتل المركز الحادي عشر.

  • بطل إفريقي في أوروبا

    لنذهب بطائرتنا إلى القارة السمراء، وتحديدًا إلى جنوب إفريقيا، والتي رحب بها الاتحاد الأوروبي للرجبي للأندية المحترفة، للمشاركة في بطولتي كأس الأبطال وكأس التحدي، بدءًا من عام 2022.

    "ستورمرز، بولز، شاركس، ليونز"، أندية جنوب إفريقيا تركت بصمتها في أوروبا، مثل بطولة الرجبي المتحدة، التي تضم فرقًا من أيرلندا وإيطاليا وإسكتلندا وويلز، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة URC، المنظمة للبطولة، إن الأندية القادمة من القارة السمراء أحدثت تأثيرًا إيجابيًا هائلًا على الدوري الأوروبي.

    وتمكن فريق ستورمرز بالفوز بلقب بطولة URC، في أول موسم كامل له، كما وصل فريق بولز إلى ثلاث من النهائيات الأربع الماضية، فيما فاز فريق شاركس بكأس التحدي عام 2024.

  • Qarabag Newcastle Uefa Champions LeagueGetty

    أندية خارج الحدود في دوري الأبطال

    وإذا ما عدنا إلى كرة القدم، سنجد أندية من خارج الحدود الجغرافية للقارة العجوز، وتشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

    أقرب مثال على ذلك: كازاخستان، التي تقع في آسيا الوسطى، والتي انسحبت من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وانتقلت إلى عضوية اليويفا في 2002، فيما شاهدنا أستانا الذي كان أول فريق كازاخستاني يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2015-2016.

    هناك أيضًا، أندية دول القوقاز، التي تقع على الحدود بين آسيا وأوروبا، مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، تشارك في البطولات الأوروبية، مثل نادي كاراباخ الأذربيجاني، والذي حقق انتصارات مثيرة في دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2025-2026، بفوزه على بنفيكا (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (3-2).

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    ماذا تريد من ذلك؟

    ورغم أن بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا، لم تشهد - على الورق - مشاركة أي نادٍ في اتحاد غير عضو لدى اليويفا، ولكن في عالم الاحتراف، لم يعد غريبًا أن نشاهد مثل تلك القرارات التاريخية.

    إذاعة "راديو ماركا"، كانت قد أثارت الجدل، في أغسطس 2025، بأن هناك تحركات مكثفة من قِبل رابطة دوري روشن السعودي، للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ ذلك القرار التاريخي، الذي من شأنه أن نجد معه كبار السعودية، مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ينالون بطاقة ذهبية، للمشاركة في دوري الأبطال.

    لا توجد أنباء جديدة في هذا الصدد، خلال الآونة الأخيرة، ولكن تجربة نادي دبي، وتكرار النموذج في الرياضات الأخرى، يجعلنا نتساءل بشأن ما إذا تحقق هذا السيناريو، وشاهدنا فريقًا سعوديًا في دوري أبطال أوروبا؟ دعونا نرى ماذا يمكن حدوثه في المستقبل.