Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
لسبب صادم!.. النصر يهدد بـ"الانسحاب" من النخبة الآسيوية ويضع شرطًا للتراجع

مفاجآت النصر لا تنتهي..

يقدّم فريق النصر الأول لكرة القدم مستوياتٍ مبهرة، في الموسم الرياضي الحالي؛ تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

وبفضل هذه المستويات؛ ضمن النصر مقعدًا مؤهلًا إلى النخبة الآسيوية الموسم القادم، مع الاقتراب من التتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

    النصر يهدد بـ"الانسحاب" من النخبة الآسيوية

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مشاركة عملاق الرياض النصر، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    الصرامي أعلن عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، تهديد النصر بـ"الانسحاب" من مسابقة النخبة الآسيوية، الموسم الرياضي القادم.

    وأشار الصرامي إلى أن الإدارة النصراوية، وضعت شرطًا أساسيًا؛ من أجل المشاركة في البطولة القارية الأولى، وعدم "الانسحاب".

    شرط الإدارة النصراوية لعدم "الانسحاب" الآسيوي

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المُقرب من نادي النصر، عن شرط مجلس إدارة العالمي؛ من أجل عدم "الانسحاب" من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    هذا الشرط حسب المعلومات التي تحصل عليها الصرامي، من داخل البيت النصراوي؛ هو "زيادة العوائد المالية" للأندية المشاركة في البطولة، وكذلك مكاسب الانتصارات والتأهل للأدوار المقدمة.

    وأوضح الصرامي أن النصر، يرى نفسه أحد المسوقين الأساسيين، لمسابقة النخبة الآسيوية، في الموسم الرياضي القادم.

  • أزمة النصر المالية ستزداد بالمشاركة في النخبة!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي سعود الصرامي اعترف أن عملاق الرياض النصر، يُعاني من أزمة مالية كبيرة، خلال الفترة الحالية.

    وعن ذلك يقول الصرامي: "النصر يرى أن المشاركة في النخبة الآسيوية 2026-2027، بنفس العوائد المالية الحالية؛ سيزيد من الأزمة الاقتصادية للنادي، وليس العكس".

    وأعلن الصرامي أن النصر سيكون مطالبًا بدفع أموال ضخمة لمحترفيه الأجانب، بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بالإضافة إلى توفير "طائرة خاصة"، للتنقل من دولة إلى أخرى.

    واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته؛ بالقول: "لذلك.. من غير المعقول أن يدفع النصر الملايين لمحترفيه، ويحصل على 50 ألف دولار فقط؛ ومن هُنا جاء التهديد بـ(الانسحاب)".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

