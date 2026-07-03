ليس "قائد رونالدو" .. النصر يعلن رسميًا عن مدربه الجديد لخلافة جورج جيسوس!

وكشف نادي النصر، عن تعاقده رسميًا مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو، ليكون المدير الفني الجديد، لمدة موسمين مقبلين، حتى صيف 2028.

ويمتلك بوستيكوجلو، خبرة تدريبية طويلة منذ عام 1995، فيما درب العديد من الأندية، أبرزها هو توتنهام وسيلتيك ونوتنجهام فورست.

وجاء إعلان النصر عن مدربه الجديد، قبيل بدء برنامج الإعداد للفريق الكروي الأول، من أجل الموسم الجديد، والذي ينطلق من الرياض، خلال الفترة بين 5-11 يوليو.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الفحوصات الطبية، والاختبارات البدنية، مع بدء التدريبات، قبل الانتقال للمرحلة الثانية في أبها، خلال الفترة بين 12-22 يوليو.

وبالتزامن مع ختام منافسات كأس العالم، وعودة النجوم الدوليين إلى النصر، تنطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة بين 25 يوليو و5 أغسطس؛ حيث يخوض النصر عددًا من المباريات الودية، قبل العودة إلى الرياض، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.