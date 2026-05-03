الآن عرفنا أين "بوصلة الدوري": مفارقة أبو الشامات لم تكتمل .. درس النصر "رودجرز أكبر من الحصان الأسود"!

هيا بنا نشعل التحدي مجددًا، الدوري لا يزال في الملعب، النصر تلقى هزيمة أمام مضيفه القادسية بنتيجة (1-3)، في معقل الأمير محمد بن فهد، والأهلي، بطل آسيا، يفوز على الأخدود برباعية نظيفة، في ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس في الدقائق 24 و55 و78، بينما سجل جواو فيليكس، هدف النصر الوحيد في الدقيقة 39.

أما في الإنماء، فقد جاءت رباعية الأهلي عن طريق فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه (هدفين)، فراس البريكان، في الدقائق 26 و36 و43 و72.

وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، كما يحل الأهلي في المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن القادسية "الرابع".

