النصر والفيصلي | إليكم وصفة "كيف تُخرج أفضل نسخة من الحمدان" .. وقليل من الإنصاف للمجهول "المرشح للكرة الذهبية"!

الفيصلي ليس لقمة سائغة، ولكن النصر لم يجد معاناة في الوصول إلى شباك المجمعة، فجاء فوز منطقي لكتيبة بوستيكوجلو بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

النصر حسم اللقاء بثلاثية، بدأها عبد الله الحمدان مبكرًا في الدقيقة الرابعة، وأضافها كريستيانو رونالدو وأنجيلو جابرييل في الدقيقتين 49 و79، بينما وقع الكونغولي ثيو بونجوندا على هدف الفيصلي بالدقيقة 66، لتطوى صفحة ثأر متأخر منذ خمس سنوات، ويواصل "العالمي" السير على الطريق الصحيح بعد كبوة العين "الآسيوية" قبل فترة التوقف، حيث عاد بأربعة انتصارات متتالية.

في مباراة أدارها الحكم عبد الله العويدان، تمكن النصر من تحقيق الانتصار خارج قواعده، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويحلّ في الوصافة "مؤقتًا" بفارق الأهداف عن القادسية، بينما تجمد رصيد عنابي سدير عند 7 نقاط، ليواصل معاناته مع الاقتراب من منطقة الخطر.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها حول مواجهة الفيصلي والنصر في دوري روشن..