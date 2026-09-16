حركة "لا أخلاقية" من كريستيانو رونالدو و"راعي الهلال" يتورط في حرب المنشورات .. تبعات هزيمة النصر أمام العين برباعية

العالمي حل ضيفًا أمس الثلاثاء، على الزعيم الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

وتلقى الضيوف الهزيمة برباعية نظيفة في المباراة الأولى لهم بعد عودتهم للنخبة الآسيوية، بعدما شاركوا الموسم الماضي في دوري أبطال آسيا 2.

تلك الهزيمة كانت بقيادة أبناء المغرب الشقيقين حسين وسفيان رحيمي، حيث سجل الأول ثنائية والثاني هدفًا، فيما أحرز زميلهم جورجيوس جياكوماكيس الهدف الرابع.



