"النصر الرابح الأكبر بلا شك" .. صفقة تبادلية محتملة مع الشباب تشمل نواف العقيدي

من جانبه، علق الإعلامي الرياضي الشبابي تركي الغامدي على تلك الأنباء، مؤكدًا أن النصر سيكون هو الفائز من وراء تلك الصفقة التبادلية المحتملة، في ظل عدم ثقته في الاعتماد على العقيدي كحارس أساسي.

وكتب الغامدي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في حال صحة خبر الصفقة التبادلية.. النصر هو الرابح الأكبر بلا شك.. همام الهمامي من أفضل المواهب السعودية الشابة وينتظره مستقبل كبير وقادر على حجز خانة أساسية في الشباب الموسم المقبل".

وأضاف: "في المقابل.. العقيدي حارس جيد لكن الاعتماد عليه كأساسي بدون حارس أجنبي مغامرة محفوفة بالمخاطر!".

فيما أبدى الغامدي اعتراضه على التفريط في الهمامي إن لم يكن المقابل المادي مجزيًا لحل مشاكل الشباب، مستطردًا: "أتقبل خروج همامي في حالة واحدة فقط.. أن يكون المقابل المادي مجزي جدًا ويحل جزءًا من أزمة النادي المالية ويؤمن احتياجاته في أكثر من مركز.. خصوصًا وأن اللاعب مرغوب في جميع أندية الصندوق والشركات، أما التفريط فيه بصفقة تبادلية مع العقيدي (أو أي لاعب آخر بمستواه) فالشباب هو الخاسر الأكبر".



