فيديو | أندية أوروبية تتنافس على "لامين يامال" السعودي .. والنصر يرد بالرفض!

قبل تجديد عقده العام الماضي، أثار مستقبل عبد الرحمن سفياني، أحد مواهب نادي النصر، حالة من الجدل، وسط أنباء حول اهتمام من قِبل الغريم التقليدي، الهلال، بالتعاقد معه، بالتزامن مع اقترابه من دخول الفترة الحرة.

سفياني جذب الانتباه إليه، بعد مشاركته مع المنتخب السعودي للناشئين، في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، حيث قاد الأخضر لحصد اللقب، كما توج بجائزتي أفضل لاعب، والهداف "مناصفة" مع وليد النور.

وقررت إدارة النصر حسم الجدل، بشأن مستقبل عبد الرحمن سفياني، بعد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مُقبلة.

وتحت عنوان "الاختيار الصحيح"، نشر النصر مقطع فيديو لإعلان استمرار سفياني في قلعة العالمي، حيث علق اللاعب بقوله "منذ اللمسة الأولى، وأدركت بأنها ليست مجرد هواية، بل شرف، وحلم طويل أعيش من أجل تحقيقه. سمعت الكثير، ولكني اخترت الصح".

وفي هذا السياق، كشف غرم العمري، وكيل اللاعب عبد الرحمن سفياني، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحرك نادي الهلال، من أجل انتزاع صفقة اللاعب صاحب الـ17 عامًا.

وقال وكيل سفياني، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن ما تردد بشأن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالات من قِبل مسؤولي الهلال، من أجل التفاوض بشأن اللاعب.