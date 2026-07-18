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Postecoglou(C)Getty Images
علي سمير

فيديو | أندية أوروبية تتنافس على "لامين يامال" السعودي .. والنصر يرد بالرفض!

النصر
انتقالات
دوري روشن السعودي
A. Sufyani

من أبرز المواهب السعودية في الفترة الأخيرة

أكد الناقد الرياضي علي العنزي، أن هناك محاولات من أندية أوروبية، للتعاقد مع عبد الرحمن سفياني لاعب النصر السعودي خلال هذا الصيف.

سفياني البالغ من العمر 18 سنة يلعب حاليًا مع شباب النصر السعودي، ولفت الأنظار بشده تجاهه، بسبب مستوياته في مختلف المراحل السنية محليًا ودوليًا، وانضم مؤخرًا لتدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

  • Abdulrahman SufyaniNassr Official X account

    ما هي القصة؟

    وخلال حديثه عبر "دورينا غير" تطرق علي العنزي إلى محاولات من بعض الأندية الأوروبية لضم سفياني، ولكن النصر يرفض الفكرة تمامًا ويريد الاحتفاظ باللاعب.

    وقال العنزي:"من مصادرنا، هناك أندية أوروبية طلبت من النصر ضم اللاعب على سبيل الإعارة، ولكن الطلب قوبل بالرفض".

    وأضاف:"اللاعب متواجد حاليًا في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وشارك في تدريبات الفريق الأول بشكل طبيعي".


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  • هل يصبر النصر عليه؟

    وتفسيرًا لرغبة النصر في الإبقاء على سفياني، رغم صعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأول الموسم القادم، قام الناقد السعودي بالتأكيد على أن الصبر على اللاعب قد لا يأتي بنتيجة في النهاية.

    وواصل حديثه:"الصبر على اللاعبين الصغار أمر مرفوض في الوقت الحالي، لأن الجماهير تضع الكثير من الضغوط على الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائل".


  • ضجة بسبب الهلال

    قبل تجديد عقده العام الماضي، أثار مستقبل عبد الرحمن سفياني، أحد مواهب نادي النصر، حالة من الجدل، وسط أنباء حول اهتمام من قِبل الغريم التقليدي، الهلال، بالتعاقد معه، بالتزامن مع اقترابه من دخول الفترة الحرة.

    سفياني جذب الانتباه إليه، بعد مشاركته مع المنتخب السعودي للناشئين، في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، حيث قاد الأخضر لحصد اللقب، كما توج بجائزتي أفضل لاعب، والهداف "مناصفة" مع وليد النور.

    وقررت إدارة النصر حسم الجدل، بشأن مستقبل عبد الرحمن سفياني، بعد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مُقبلة.

    وتحت عنوان "الاختيار الصحيح"، نشر النصر مقطع فيديو لإعلان استمرار سفياني في قلعة العالمي، حيث علق اللاعب بقوله "منذ اللمسة الأولى، وأدركت بأنها ليست مجرد هواية، بل شرف، وحلم طويل أعيش من أجل تحقيقه. سمعت الكثير، ولكني اخترت الصح".

    وفي هذا السياق، كشف غرم العمري، وكيل اللاعب عبد الرحمن سفياني، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحرك نادي الهلال، من أجل انتزاع صفقة اللاعب صاحب الـ17 عامًا.

    وقال وكيل سفياني، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن ما تردد بشأن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالات من قِبل مسؤولي الهلال، من أجل التفاوض بشأن اللاعب.

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  • Abderrahman Sufyani Nassrsocial gfx

    من هو اللاعب عبدالرحمن سفياني "موهبة النصر"؟

    عبد الرحمن سفياني من مواليد 15 أبريل 2008؛ حيث بدأ لعب كرة القدم في "الملاعب الترابية" بحواري الخرج، جنوب العاصمة السعودية الرياض.

    ومن حواري الخرج.. انضم سفياني إلى أكاديمية "آرتس فوتبول" ثم نادي الكوكب؛ الذي احتضن شغفه وصقل مهاراته الأولية.

    وفي شتاء 2023.. اشتعل صراع شرس بين الهلال والنصر للتعاقد مع سفياني من الكوكب؛ قبل أن يحسم العالمي الصفقة لصالحه، في النهاية.

    وأثبت هذا اللاعب نفسه مع النصر سريعًا؛ وذلك عندما سجل 34 هدفًا في صفوف الفئات السنية بالنادي، موسم 2023-2024.

    وواصل عبدالرحمن سفياني التألق؛ حتى قام المدرب البرازيلي ماريو دا سيلفا باستدعائه إلى قائمة منتخب السعودية، في بطولة كأس آسيا للناشئين؛ التي نظمت في جدة والطائف، بداية الصيف.

    وشارك سفياني أساسيًا في المباريات الأربع الأولى للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا؛ وقاد الأخضر إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام أوزباكستان.

    وبالدوحة القطرية.. برهن ابن مدينة الخرج على موهبته اللامعة؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي توّج بها المنتخب السعودي في أكتوبر الحالي.

    وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في وقتٍ سابق، يعشق سفياني نادي برشلونة، ويرى نفسه قادرًا على كتابة التاريخ بملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ بينما قال الإعلامي عبدالله المديفر إن أحد مكتشفي المواهب، وصف هذا اللاعب بأنه "لامين يامال السعودي".