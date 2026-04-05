مبادرة رونالدو لإنقاذ النصر: رد قاطع على سؤال حول "صمت" الإدارة بعد أزمة الرقابة النشطة!

مفاجأة كبرى هزت الأوساط الكروية، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خضوع نادي النصر تحت "الرقابة النشطة"، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالمي في الآونة الأخيرة.

وتم الكشف عن هذا القرار عبر برنامج "نادينا"، حيث أوضحه القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بأنه إذا أراد النصر أن يتعاقد مع أي لاعب أو مدرب، تتجاوز قيمة عقده 500 ألف ريال، فعليه مخاطبة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والحصول على موافقة منه.

أضف إلى ذلك، أن النصر سيكون مطالبًا، بإطلاع الرابطة على حسابات النادي البنكية، بشكل مستمر، وسيكون تحت رقابة الرابطة.