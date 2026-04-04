Goal.com
مباشر
FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP
علي سمير

فيديو | "النصر ليس برشلونة وهل ينضم ثلاثي الصندوق له؟" ضجة واسعة بعد خضوع العالمي للرقابة المالية النشطة!

النصر
دوري روشن السعودي
الاتحاد
الهلال
الأهلي
برشلونة

قرار صادم لعشاق العالمي في ظل تربعه على صدارة الدوري

تعيش جماهير نادي النصر السعودي حالة من القلق، بسبب الأنباء الأخيرة حول خضوعه للرقابة المالية النشطة في ظل أزمته الاقتصادية الحالية.

وفي هذا السياق، خرج الإعلامي محمد أبوهداية، من أجل التعليق على الأمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا يجب أن تقتصر على النصر فقط.

  Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League

    ما هي القصة؟

    أعلن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، وضع عملاق الرياض النصر تحت "الرقابة النشطة"؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، في الفترة الحالية.

    الشيخي أوضح في تصريحات مع برنامج "نادينا"، مساء يوم الجمعة، أن "الرقابة النشطة" ستمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال.

    وأضاف القانوني الرياضي: "ليس هذا فقط.. إذا أراد النصر التعاقد مع لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال؛ سيكون مُطالبًا بالحصول على موافقة من الرابطة السعودية المحترفة، بشكلٍ رسمي".

    وشدد الشيخي على أن موارد النصر، ستكون تحت رقابة الرابطة السعودية المحترفة؛ إلى جانب الاضطلاع على حسابات النادي البنكية، بشكلٍ مستمر.

    • إعلان

  • ماذا قال أبوهداية؟

    الإعلامي السعودي قال عبر حسابه على منصة "إكس":"من وجهة نظري أندية الصندوق كلها يفترض وضعها تحت الرقابة المالية النشطة".



  • البحث عن الأسباب

    ومن جانبه قال الإعلامي تركي السهلي عبر برنامج "نادينا":"نريد معرفة لماذا تم وضع النصر تحت الرقابة النشطة، هل رواتب النادي أعلى من مداخيله؟ أم هناك صفقات أعلى من ميزانيته، هذا الأمر لم يتضح".

    وأضاف:"هناك العديد من البنود، الرابطة لا تطبق قانون اللعب المالي النظيف، كان الأمر متعلق بلجنة الكفاءة المالية وتم نقله هذا العام".

    وتابع:"لو كانت رواتب النصر أعلى من مداخيله، وقلنا إنه السبب الرئيسي وراء الرقابة، سنجد أن جميع الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، كتبت في بياناتها المالية العام الماضي أنه تستثني الرواتب المحملة على لجنة الاستقطاب من الميزانية".

    وتابع:"هل مثلًا لجنة الاستقطاب قالت للنصر لك مليار فقط، والنادي أنفق مليار و200؟ من يقوم بمراجعة المبلغ الإضافي؟ لو نظرنا إلى حالة برشلونة سنجد الأمور كانت واضحة، النادي قام تخفيض ميزانيته بإطار مالي محدد حتى يستطيع الإنفاق".


  • النصر مهدد بخصم نقاط و"التهبيط"

    كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن "المخاطر" التي قد يتعرض لها عملاق الرياض النصر؛ وذلك حال عدم الالتزام بقيود "الرقابة النشطة"، المفروضة عليه حاليًا.

    وأكد الشيخي أن عدم الالتزام بهذه القيود؛ سيجعل النصر معرضًا لخصم نقاط من رصيده في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وحتى "تهبيطه" إلى الدرجات الأدنى.

    واعترف القانوني الرياضي، أن ما يُعاني منه النصر في الوقت الحالي؛ ليس أمرًا عاديًا على الإطلاق.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب؛ برصيد 70 نقطة من 27 مباراة، حتى الآن.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.