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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

نهاية المفاوضات.. صدمة كبيرة تضرب النصر بسبب أزمة "الرقابة المالية"

النصر
دوري روشن السعودي

تطورات مثيرة من داخل البيت النصراوي..

كشف الصحفي الرياضي عايد الرشيدي، عن مستجدات مهمة للغاية، في أزمة "الرقابة المالية" المفروضة على عملاق الرياض النصر.

النصر يخضع لـ"الرقابة المالية" حاليًا؛ الأمر الذي يقيّد من تحركاته في سوق الانتقالات، مع عدم القدرة على تجديد عقود نجومه.

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  • FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP

    فشل مفاوضات النصر لرفع قيود "الرقابة المالية"

    وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي عايد الرشيدي مساء اليوم الإثنين، فشل مفاوضات عملاق الرياض النصر، مع المسؤولين المختصين؛ لرفع قيود "الرقابة المالية" المفروضة على النادي، منذ بداية الصيف الحالي.

    وأكد الرشيدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن النصر لن يستطيع إبرام أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، أو تمديد عقود لاعبيه الذين سيدخلون "الفترة الحرة" في يناير 2027.

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    لا أموال ضخمة ستدخل خزينة نادي النصر!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الصحفي الرياضي عايد الرشيدي، شنّ هجومًا عنيفًا على مروّجي أخبار حل أزمة "الرقابة المالية"، المفروضة على عملاق الرياض النصر حاليًا.

    وعن ذلك يقول الرشيدي: "كنتُ صادقًا مع محبي النصر؛ بينما كان هُناك من يعلق الآمال كل يوم بـ(فيلم هندي) جديد، بحثًا عن المشاهدات".

    وأشار الصحفي الرياضي إلى أن البعض زعم "كذبًا"، دخول أموال ضخمة إلى خزينة النصر؛ مُدعيًا أن هذه المعلومات وصلته من صناع القرار، سواء في النادي أو في الرياضة السعودية عامة.

  • رسالة إلى مروّجي أخبار النصر و"الرقابة المالية"

    وفي النهاية.. طلب الصحفي الرياضي عايد الرشيدي، من مروّجي الأخبار غير الصحيحة عن أزمة "الرقابة المالية"، المفروضة على عملاق الرياض النصر حاليًا؛ عدم إعطاء آمال كاذبة، إلى جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وأضاف الرشيدي: "الكذبة قد تسعد جماهير النصر لحظة؛ ولكنها ستقتل ثقتهم بك إلى الأبد".

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الرياضي الحالي 2026-27

    عملاق الرياض النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بقوة كبيرة للغاية؛ وذلك ضمن حملته للدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع المنافسة على باقي البطولات.

    وحقق النصر الفوز في أول 4 جولات من مسابقة الدوري؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: النصر (3-0) الفتح.

    * الجولة الثانية: الرياض (0-4) النصر.

    * الجولة الثالثة: الاتفاق (2-3) النصر.

    * الجولة الرابعة: النصر (2-1) التعاون.

    كما تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) ضد نادي الدرعية.

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