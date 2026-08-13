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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
أحمد فرهود

بعد شد وجذب "خداع النصر".. الدرعية يفرض هويته على الأول بارك بـ"مصدر فخر"

النصر
الدرعية
الأهلي
الدرعية ضد الأهلي
دوري روشن السعودي

تفاصيل أزمة "الأول بارك" كاملة..

يستعد نادي الدرعية لليلة تاريخية، اليوم الخميس "13 أغسطس 2026"؛ وذلك بخوض أولى مبارياته في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد التأهُل إليها رسميًا في الموسم الرياضي الحالي.

ويستضيف الدرعية في التاسعة من مساء اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، عملاق جدة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

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    مباريات الدرعية على ملعب "الأول بارك" رسميًا

    وفي هذا السياق.. سيستضيف نادي الدرعية جميع مبارياته التي ستُلعب على أرضه، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

    ملعب "الأول بارك" خاص بعملاق الرياض النصر أساسًا؛ حيث قام باستئجاره من شركة "الوسائل" عام 2020، ولمدة 10 سنواتٍ كاملة.

    وجاء اختيار الدرعية لملعب "الأول بارك"؛ في ظل حاجة الفريق الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، إلى منشأة تستوفي المتطلبات التنظيمية والفنية للمسابقة.

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  • تحركات الدرعية في ملعب "الأول بارك"

    ومن ناحيته.. كشف الصحفي الرياضي نواف العقيل، عن تحركات نادي الدرعية في ملعب "الأول بارك"؛ وذلك بعد اختياره لاستضافة مبارياته عليه، بشكلٍ رسمي.

    العقيل أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أن الدرعية قام باستبدال واجهة ملعب "الأول بارك"؛ بهويته البصرية، مع وضع عبارة "مصدر فخر".

    أيضًا.. استبدل الدرعية العبارات الداخلية في الملعب؛ بهوية النادي، بدلًا من شعارات النصر.

  • هل تم خداع النصر بسبب ملعب "الأول بارك"؟

    وبناء على كل ما ذكرناه.. اندلع جدل كبير في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن استضافة نادي الدرعية مبارياته، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

    البعض زعم أن شركة "الوسائل"، خالفت اتفاقها مع النصر؛ وذلك بمنح الملعب إلى الدرعية أيضًا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه المزاعم رد عليها صفوان السويكت، رئيس نادي النصر الأسبق؛ والذي أكد أن ملعب "الأول بارك" حصري للعالمي فقط، ولمدة 10 سنوات كاملة.

    وأكد السويكت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ضرورة الحصول على موافقة النصر؛ حتى يتم السماح لأي نادٍ، بخوض مبارياته على ملعب "الأول بارك".

    وأشار السويكت إلى أن المكاسب المالية، الناتجة عن تأجير الملعب إلى أي نادٍ آخر؛ ستُقسم بنسبة 70% لشركة "الوسائل"، و30% لمصلحة النصر.

    أي أن النصر سيستفيد ماليًا، من استضافة الدرعية مبارياته على ملعب "الأول بارك"؛ وهو ما سيُساهم في حل جزء من مشاكل النادي الاقتصادية، في الوقت الحالي.

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    "جدولة" مباريات النصر والدرعية في أوقات مختلفة

    المثير في الأمر أنه تم "جدولة" مباريات عملاق الرياض النصر ونادي الدرعية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، على أرضية ملعب "الأول بارك"، في مواعيد مختلفة؛ وذلك منعًا للتداخل أو حدوث أي أزمة في الروزنامة.

    وعندما يخوض النصر مبارياته على "الأول بارك"؛ سيتم إعادة هوية النادي البصرية، وكذلك العبارات الخاصة به.

    ونفس الأمر سيحدث مع الدرعية؛ وذلك عندما يستضيف مبارياته في مسابقة الدوري، على أرضية ملعب "الأول بارك".