بعد شد وجذب "خداع النصر".. الدرعية يفرض هويته على الأول بارك بـ"مصدر فخر"

وبناء على كل ما ذكرناه.. اندلع جدل كبير في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن استضافة نادي الدرعية مبارياته، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

البعض زعم أن شركة "الوسائل"، خالفت اتفاقها مع النصر؛ وذلك بمنح الملعب إلى الدرعية أيضًا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذه المزاعم رد عليها صفوان السويكت، رئيس نادي النصر الأسبق؛ والذي أكد أن ملعب "الأول بارك" حصري للعالمي فقط، ولمدة 10 سنوات كاملة.

وأكد السويكت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ضرورة الحصول على موافقة النصر؛ حتى يتم السماح لأي نادٍ، بخوض مبارياته على ملعب "الأول بارك".

وأشار السويكت إلى أن المكاسب المالية، الناتجة عن تأجير الملعب إلى أي نادٍ آخر؛ ستُقسم بنسبة 70% لشركة "الوسائل"، و30% لمصلحة النصر.

أي أن النصر سيستفيد ماليًا، من استضافة الدرعية مبارياته على ملعب "الأول بارك"؛ وهو ما سيُساهم في حل جزء من مشاكل النادي الاقتصادية، في الوقت الحالي.