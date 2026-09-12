في ليلة كسر رقم ريفر بليت: رونالدو ضيف شرف يشاهد "صاروخ الرياض" .. والعين يملك نفس السلاح الذي يتباهى به النصر!

إلى متى يستمر هذا السيناريو في النصر؟ استقبال هدف ومن ثم العودة، حلقة جديدة تُكتب في ملعب الأمير محمد بن فهد، حيث التعادل مع الخليج، بنتيجة (1-1)، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ترك "صاروخه" في ماديرا، وجاء كـ"ضيف شرف" في ليلة التعادل، التي بدأت برأسية عمر ماسكاريل، لتمنح التقدم للخليج في الدقيقة 45+1، فيما تمكن عبد الله الحمدان من اقتناص نقطة للعالمي، في الدقيقة 72.

تعادل كان كفيلًا لأن يجعل حامل اللقب، يأتي ثالثًا في ترتيب دوري روشن، بوصوله إلى 16 نقطة، ليبعد عن الهلال "المتصدر" بفارق نقطتين، بينما جاء الخليج في المركز الثاني عشر، برصيد 5 نقاط.

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، برؤية حول أداء "الدون"، وأبرز ما جاء في المباراة..